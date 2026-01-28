1樓做生意、2樓出租 住同棟透天僅實住樓層享優惠稅率

新竹市簡媽媽在新莊里持有4層樓透天，僅3、4樓供自住，其餘樓層出租或空置，稅務機關勘查後認定僅自住樓層可適用優惠稅率。新竹市稅務局提醒，房屋稅2.0新制下，自住房屋須同時符合設籍、實際居住等要件，並經申請核准，僅遷戶籍並不足以適用。

新竹市稅務局指出，房屋稅2.0新制於去年5月首次開徵，其中針對自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」要件，但實務上仍常有民眾誤以為只要遷入戶籍即可適用自住用優惠稅率（1%至1.2%）。

新竹市稅務局說明，簡媽媽的4層樓透天1樓出租供飲料店營業使用，2樓空置待租，3至4樓則供全家實際居住。簡媽媽將戶籍遷入後申請適用自住用房屋優惠稅率，經稅務機關實地勘查後認定，1樓屬營業用途，應按營業用稅率課徵房屋稅；2樓未實際居住，仍依非自住用稅率課徵；僅3至4樓符合自住用房屋要件，核准適用自住住家用優惠稅率。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，依「住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準」第2條規定，自住房屋須同時符合「房屋未出租或供營業使用」、「供本人、配偶或直系親屬實際居住」、「已辦竣戶籍登記」，以及「本人、配偶及未成年子女名下全國合計持有房屋不超過3戶」等條件，缺一不可。

蘇蔚芳說，若僅設立戶籍但未實際居住，或房屋另作其他用途，皆不符合自住用房屋認定，將依實際使用情形按相應稅率課徵房屋稅。

稅務局提醒，僅完成戶籍登記，但房屋實際有出租、供營業使用，或超過全國3戶限制等情形，皆不適用自住住家用稅率。符合自住用房屋要件的民眾，務必於今年3月23日前（原訂3月22日，遇假日展延）提出申請，以免影響自身權益。

稅務局補充，為協助民眾瞭解房屋稅2.0新制內容，官網設有「房屋稅2.0專區」，提供宣導動畫、懶人包及常見問答（Q&A）等資訊；民眾如有疑問，可至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機401至418、0800-000321或1999市民服務專線洽詢。