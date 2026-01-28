社會安全捐 雇主負擔逾68%

財政部昨（27）日表示，2024年台灣社會安全捐為1兆4,525億元，年增4.5％，從負擔者觀察，2024年有68.2％社會安全捐是由雇主負擔。

社會安全捐是指勞保、就保、健保、勞退新制等，政府為提供特定社會保障目的，強制向雇主、受雇者徵收的款項。

財政部統計，按負擔者區分，台灣社會安全捐向以雇主負擔占約三分之二為主，隨著勞退新制（僅含雇主負擔）提繳金額及人數成長，比重漸增，2024年雇主負擔為68.2%，近年約維持在六、七成左右。

2024年台灣社會安全捐較2023年增621億元，其中健保、勞保隨基本工資調漲，分別增加169億元、112億元；國民年金因2023年疫後補助保險費減輕被保障者負擔，基期較低，致增139億元；勞退新制因平均投保（提繳）金額與人數續升，增119億元。健保、勞保及勞退新制，合占八成四。