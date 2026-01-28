社會安全捐 雇主負擔逾68%

經濟日報／ 記者余弦妙翁至威／台北報導

財政部昨（27）日表示，2024年台灣社會安全捐為1兆4,525億元，年增4.5％，從負擔者觀察，2024年有68.2％社會安全捐是由雇主負擔。

社會安全捐是指勞保、就保、健保勞退新制等，政府為提供特定社會保障目的，強制向雇主、受雇者徵收的款項。

財政部統計，按負擔者區分，台灣社會安全捐向以雇主負擔占約三分之二為主，隨著勞退新制（僅含雇主負擔）提繳金額及人數成長，比重漸增，2024年雇主負擔為68.2%，近年約維持在六、七成左右。

2024年台灣社會安全捐較2023年增621億元，其中健保、勞保隨基本工資調漲，分別增加169億元、112億元；國民年金因2023年疫後補助保險費減輕被保障者負擔，基期較低，致增139億元；勞退新制因平均投保（提繳）金額與人數續升，增119億元。健保、勞保及勞退新制，合占八成四。

勞退 健保

賦稅負擔率 探四年低點

財政部昨（27）日公布2025年賦稅負擔率13.3％，為四年新低，主因2025年國內生產毛額（GDP）成長，分母變大，同...

換屋重購退稅 三點注意

不少民眾在新年會有換屋計畫，財政部昨（27）日提醒，政府提供房地合一稅「自住換屋重購退稅」優惠，不讓稅金吃掉購屋預算，不...

售貨給外交官 開零稅率發票

財政部北區國稅局表示，駐台外交機構及其人員持外交部核發的免徵營業稅證明卡購買貨物或勞務，可免徵營業稅，不過雖然免稅，店家...

4年新低！2025年賦稅負擔率13.3％ 平均每人繳稅16萬684元

財政部27日公布2025年賦稅負擔率13.3％，為四年新低，主因2025年國內生產毛額（GDP）成長，分母變大，而分子稅...

