換屋重購退稅 三點注意

不少民眾在新年會有換屋計畫，財政部昨（27）日提醒，政府提供房地合一稅「自住換屋重購退稅」優惠，不讓稅金吃掉購屋預算，不過必須留意三件事：買賣在兩年內、房地有居住事實、重購後有五年管制期。

財政部指出，個人出售2016年1月1日以後取得房地，必須繳納房地合一稅，為了保障換屋族權益，房地合一稅提供重購退稅優惠。

依規定，只要出售及重購前後間隔兩年內，無論是「先賣後買」或「先買後賣」皆可，且新舊房地都符合自住條件，都能申請重購退還房地合一稅。若為小屋換大屋，可全額退稅；若是大屋換小屋，則按比率退稅。

財政部提醒申請退稅三大注意事項。首先，無論買賣先後順序，出售與重購房地的移轉登記，必須在兩年內，才能適用退抵稅。

其次，房地須有居住事實。包含：房屋無出租、供營業或執行業務使用；本人、配偶或未成年子女於該屋設籍並居住；房地為本人或配偶所有（本人名義出售，以配偶名義重購也可）。

最後，財政部提醒，為杜絕投機行為，重購後五年內，必須符合自住條件，不能改作其他用途或再次移轉，否則國稅局將追繳稅款。

國稅局表示，重購退還房地合一稅的立法目的是為避免民眾出售原自住房地，因課徵所得稅而降低重購新自住房地的能力，因此給予自住換屋族租稅優惠。國稅局也提醒，重購退稅包括房地合一稅、土增稅、舊制房地交易所得稅等，規定細節各不相同，需特別留意。