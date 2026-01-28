賦稅負擔率 探四年低點

經濟日報／ 記者余弦妙翁至威／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部昨（27）日公布2025年賦稅負擔率13.3％，為四年新低，主因2025年國內生產毛額（GDP）成長，分母變大，同時分子「稅收」呈現負成長；平均每人稅負為16萬684元，續創新高，主因總人口減少，使人均稅負提高。

財政部昨日發布「稅收實徵概況」統計分析指出，2025年全國稅收年減0.3%，五年來首次短徵，短徵規模505億元，達成率99%。不過尚未加計整理期入帳稅收。

2025年稅收的正面因素包括：結算申報、暫繳稅款增加推升營所稅，扣繳稅款表現良好推升綜所稅；負面因素則因車市、房市清淡，拖累營業稅、貨物稅及房地相關稅目，以及因應美國對等關稅政策實施延分期繳稅措施。

財政部統整，2025年包含營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅及娛樂稅等八項稅目，皆創下新高，其中房屋稅是首度突破1,000億元，主因囤房稅2.0新制上路第一年，稅基擴大。

財政部指出，2025年不含社會安全捐的賦稅負擔率為13.3％，是近四年來新低，較2024年的14.6％降低1.3個百分點。

財政部表示，賦稅負擔率是指稅收占GDP比重，經濟合作暨發展組織（OECD）將其列為衡量租稅負擔的重要指標，由於台灣採簡政輕稅，不含社會安全捐的賦稅負擔率向來居偏低水準。

與各國比較，南韓賦稅負擔率為17.7%、美國為19.6%、日本為20.5%，其他歐洲國家介於20％至45％間，台灣賦稅負擔率遠低於日韓歐美。

財政部表示，稅收是支應政府提供公共服務的主要財源，也是國民負擔，如按年中人口折算平均每人稅負，2025年為16萬684元（尚未含整理期稅款），與2024年大致相當。

另外，觀察各級政府賦稅依存度，也就是以賦稅收入除以各級政府歲出淨額，2025年預估為84.1%，較2024年下滑3.1個百分點，主因普發現金及租金補貼等多項重大政策推行，歲出規模擴大所致。

