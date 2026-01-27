4年新低！2025年賦稅負擔率13.3％ 平均每人繳稅16萬684元

財政部27日公布2025年賦稅負擔率13.3％，為四年新低，主因2025年國內生產毛額（GDP）成長，分母變大，而分子稅收則呈負成長；平均每人稅負16萬684元，續創新高，主因總人口減少，使人均稅負提高。

財政部指出，2025年綜所稅、營所稅表現尚佳，然而房、車市轉淡及部分傳統產業復甦進程仍緩，波及營業稅、貨物稅及房地相關稅目，加上基期高，全國賦稅收入微減0.3%，五年來首次短徵，短徵規模505億元，達成率99%。

財政部表示，2025年不含社會安全捐的賦稅負擔率為13.3％，是近四年新低，較2024年的14.6％降低1.3個百分點。

財政部表示，賦稅負擔率是指稅收占GDP比重，OECD將其列為衡量租稅負擔的重要指標，由於台灣採簡政輕稅，不含社會安全捐的賦稅負擔率向來居偏低水準。

與各國比較，南韓賦稅負擔率為17.7%、美國為19.6%、日本為20.5%，其他歐洲國家介於20％至45％間。

若加計健保、勞保、勞退等社會安全捐，2024年台灣賦稅負擔率則提高到20.3％，也低於主要國家。

財政部表示，2024年我國社會安全捐為1兆4,525億元，年增4.5％，其中健保、勞保隨最低工資調漲，分別增加169億元、112億元。

按負擔者區分，台灣社會安全捐向以雇主負擔占約三分之二為主。爾後隨勞退新制（僅含雇主負擔）提繳金額及人數成長，比重漸增，2024年雇主負擔為68.2%。