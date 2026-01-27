極限運動還是職安毒藥？工傷協會指霍諾德攀101：名人無防護恐引雙標危機

美國極限攀岩家 Alex Honnold（霍諾德）徒手攀登台北 101，全程無繩索、無防護並同步直播，引發全球熱議，也讓台灣社會開始思考高風險活動的法律責任與職安文化。

攀爬台北101是否違法？

多數人直覺認為攀爬摩天大樓一定違法，但台灣法律並未禁止「經大樓管理者同意的攀爬行為」。只要取得台北 101 的正式許可並完成安全規劃，攀登本身並不構成違法。

若攀登者掉落或發生意外 責任如何分配？

極限運動本質高風險，攀登者明知危險仍自願參與，且與主辦方無勞雇關係，攀登者自身受傷屬於「風險自負」，主辦方通常不需為其個人風險負責。

但若攀登過程中有物品掉落砸傷路人，或造成群眾推擠、引發公共危害等，不僅霍諾德要負責外，主辦方與大樓管理者可能也要負連帶責任。

為何工傷協會會批評？爭議點在職安文化

社團法人中華民國工作傷害受害人協會（簡稱「工傷協會」）並非指控活動違法，一般高空作業勞工必須遵守嚴格防護規範，但名人卻能在無防護下進行高風險攀登，容易造成「雙重標準」的觀感。工傷協會擔心這會弱化社會對職安規範的重視。

楊軒廷律師提醒：行銷的同時也背負法律責任

攀登事件凸顯了台灣在面對高風險活動時的法律邊界，攀登行為在取得同意的前提下並不違法，攀登者自身受傷多屬風險自負，但只要造成第三人受傷，攀登者、主辦方與大樓管理者都責無旁貸。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。