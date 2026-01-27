房地交易判決無效 可退稅
屏東縣財稅局表示，民眾買賣土地後，若經法院判決回復所有權，可自判決確定日起十年內，向稅捐稽徵機關申請退還原繳納的土地增值稅。
財稅局近期接到民眾詢問，持有一筆土地在2024年初買賣移轉登記後，在2026年初經法院判決回復所有權，並已向地政機關完成登記回復所有權，是否可退還2024年初時經買賣移轉所繳納的土增稅？
財稅局表示，依《土地稅法》規定，已規定地價的土地，在土地所有權移轉時，應依土地漲價總數額徵收土增稅。依財政部函釋，土地買賣已申報現值繳清土增稅，並向地政機關完成所有權移轉登記，經法院民事庭調解成立，已向地政機關辦理塗銷登記，恢復為原所有權人名義者，原繳納稅款應予退還。
