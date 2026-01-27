房地交易判決無效 可退稅

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

屏東縣財稅局表示，民眾買賣土地後，若經法院判決回復所有權，可自判決確定日起十年內，向稅捐稽徵機關申請退還原繳納的土地增值稅。

財稅局近期接到民眾詢問，持有一筆土地在2024年初買賣移轉登記後，在2026年初經法院判決回復所有權，並已向地政機關完成登記回復所有權，是否可退還2024年初時經買賣移轉所繳納的土增稅

財稅局表示，依《土地稅法》規定，已規定地價的土地，在土地所有權移轉時，應依土地漲價總數額徵收土增稅。依財政部函釋，土地買賣已申報現值繳清土增稅，並向地政機關完成所有權移轉登記，經法院民事庭調解成立，已向地政機關辦理塗銷登記，恢復為原所有權人名義者，原繳納稅款應予退還。

捐贈公設地 抵稅標準不變

查詢土地是否涉文資 桃園線上系統2月2日起收費

生前兩年贈與農地 免計稅

被繼承人死亡前兩年內贈與子女作農業使用的農業用地，免併計遺產課稅，財政部台北國稅局提醒，自受贈日起列管五年，列管期間內，...

給付員工教召薪資 享優稅

財政部中區國稅局表示，企業給付員工教召請假期間薪資，可享有租稅優惠，薪資費用可以150％加成減除，必須備妥相關文件，例如...

營利事業商品無償當尾牙獎品 國稅局：注意費用列報規定

尾牙旺季到來，財政部今天表示，營利事業將供銷售的商品無償提供其他企業作為尾牙獎品犒賞員工，應視為銷售貨物，依照「售價」開...

欠牌照稅遭強執 財稅局：確認扣款前仍是欠稅車輛、查獲將再罰

王先生（化名）所有車輛滯欠113年使用牌照稅遭強制執行，收到強制執行命令後，繼續開車上路，卻遭到稽查發現欠稅再度遭罰。屏...

捐贈公設地 抵稅標準不變

民眾若捐贈公共設施保留地，可在申報個人綜合所得稅時列舉扣除節稅。財政部近日預告去年度捐贈公設保留地計算基準，若民眾未提出...

