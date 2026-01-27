快訊

生前兩年贈與農地 免計稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

被繼承人死亡前兩年內贈與子女作農業使用的農業用地，免併計遺產課稅，財政部台北國稅局提醒，自受贈日起列管五年，列管期間內，受贈人未將該土地繼續農用，且未在相關機關要求期限內恢復農用等情況，國稅局將追繳稅款。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前兩年內，贈與被繼承人配偶、依民法規定的各順序繼承人及其配偶之財產，在被繼承人死亡時，仍應視為遺產，併入遺產總額課稅。

國稅局解釋，這項立法目的是希望避免當事人在死亡前，短期間內透過贈與財產來規避遺產稅。因此，贈與行為時，如果贈與標的依法免課遺產稅，這項贈與行為，不會產生規避遺產稅疑慮，因此就免併入遺產總額課稅。

國稅局指出，像是被繼承人死亡前兩年內，贈與子女作農業使用的農業用地，依遺贈稅法規定，可自遺產總額中扣除。

不過要留意的是，生前贈與農地免稅，會列管五年。國稅局指出，若五年列管期間，被發現並未繼續作農業使用，且未在要求期限內恢復農用，或恢復農用後，又再次被查到未作農用等情況，都會被國稅局追繳贈與稅。除非受贈人死亡、受贈土地被徵收或依法變更為非農用土地，才不在此限。

國稅局舉例，黃先生（化名）2024年10月20日贈與三筆農地給兒子，並取得不計入贈與總額證明書，黃先生在2026年元月5日過世，三筆農地免依規定併入遺產總額課稅，但受贈人自受贈日（2024年10月20日）起五年內，即至2029年10月19日止，應將受贈土地繼續作農業使用，否則將遭追繳贈與稅。

國稅局提醒，申請免徵遺產稅或贈與稅的農業用地，會列管五年，若被查獲農地未繼續作農業使用，國稅局將依法追回稅款，提醒民眾留意。

遺產稅 國稅局 農業

