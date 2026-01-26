營利事業商品無償當尾牙獎品 國稅局：注意費用列報規定
尾牙旺季到來，財政部今天表示，營利事業將供銷售的商品無償提供其他企業作為尾牙獎品犒賞員工，應視為銷售貨物，依照「售價」開立統一發票，並依照「實際成本」轉列交際費，若有誤以售價轉列交際費等情形，應自行依法調整，以免申報錯誤。
時值歲末年終之際，財政部中區國稅局今天舉行例行記者會說明，根據營利事業所得稅查核準則規定，營利事業以產製、進口、購買供銷售的貨物，無償移轉他人所有，並依加值型及非加值型營業稅法規定視為銷售貨物，依照時價（即售價）作為銷售額開立統一發票者，仍應依其產製、進口或購買的實際成本轉列費用，免依時價列帳。
中區國稅局提醒，辦理當期所得稅結算申報時，應將開立統一發票的銷售額，於營利事業所得稅結算申報書內營業收入調節欄項下予以減除。
舉例來說，若甲公司將售價新台幣3萬元供銷售的商品，無償提供予其他企業作為尾牙獎品，該商品產製實際成本為2萬5000元，甲公司應依售價（即時價）3萬元作為銷售額開立統一發票，並於當年度營利事業所得稅結算申報書內營業收入調節欄項下減除，但帳上轉列的交際費金額應為產製實際成本2萬5000元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言