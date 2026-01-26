聽新聞
欠牌照稅遭強執 財稅局：確認扣款前仍是欠稅車輛、查獲將再罰
王先生（化名）所有車輛滯欠113年使用牌照稅遭強制執行，收到強制執行命令後，繼續開車上路，卻遭到稽查發現欠稅再度遭罰。屏東縣政府財稅局提醒，執行分署確認收取到存款之前，該車輛車輛形同未稅使用公共道路，若遭查獲，仍應依使用牌照稅法第28條規定處罰。
屏東縣政府財稅局表示，車輛所有人欠繳使用牌照稅，其存款遭法務部行政執行署屏東分署核發扣押命令及收取命令，於該分署尚未收取存款前，該車輛未稅使用公共道路被查獲，仍應依使用牌照稅法第28條規定處罰。
例如，王先生所有車輛滯欠113年使用牌照稅，經稽徵機關移送法務部行政執行分署屏東分署強制執行，該分署於2025年2月1日核發扣押命令，針對王先生銀行存款於欠稅額範圍內禁止其收取或其他處分，而該車於2025年2月15日使用公共道路遭查獲，因該分署或稽徵機關尚未收取該金融機構之存款前，尚難謂已清償租稅債務，仍應依使用牌照稅法第28條第1項規定處以罰鍰。
財稅局再次提醒民眾，車輛如欲使用公共道路，請依限繳納稅款以免受罰。
