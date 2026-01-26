捐贈公設地 抵稅標準不變

民眾若捐贈公共設施保留地，可在申報個人綜合所得稅時列舉扣除節稅。財政部近日預告去年度捐贈公設保留地計算基準，若民眾未提出實際取得成本憑證，仍以捐贈時公告土地現值的16%計算，計算基準與往年維持不變。

民間土地若依《都市計畫法》被指定為公設保留地，或經政府闢為公眾通行道路，這類土地實際上用途受到限制，價值也可能貶損，若地主不想繼續閒置，也可選擇將這塊地捐贈給政府，在申報綜所稅時若採用列舉扣除額，將可達節稅效果。

財政部表示，若地主有保留原始購地契約、實際成本單據等，可主張原始購置價格，申報價值將可作為捐贈額度，列報為綜所稅列舉扣除額。不過若無法主張原始取得成本，也可依照財政部每年部頒標準來認定土地價值、換算扣除額度。