新聞中的法律／遺贈稅修法的三個啟示

財政部預告修正《遺產及贈與稅法》部分條文，宣告著因應憲法法庭判決的「過渡期」即將結束，全新的法定課稅架構即將確立。對高資產家族而言，此次修法不僅是技術性調整，更關乎財產移轉策略、稅負公平性及家族和諧的核心變革。

這次修法的核心精神在於：確立「誰受贈財產、誰負擔稅負」原則，最大變革在於「納稅義務人」的明確分離。過去舊思維下，所有一併計入的財產（包含死亡前二年贈與財產，即擬制遺產）算出遺產稅總稅額，由全體繼承人共同負擔，稅局再透過比例分攤，向受贈配偶開徵擬制遺產部分的稅額。

但新思維是，未來，被繼承人死亡前二年內贈與「配偶、各順序繼承人及其配偶」財產，在併入遺產總額計算出「全案遺產稅額」後，稽徵機關須按「各受贈財產占遺產總額之比例」，計算出屬於該筆贈與的應納稅額，並「直接以受贈人為納稅義務人」 發單課徵。

舉例來說，父親過世前二年贈與母親1億元，在父親過世時會併回遺產計算。但這1億元所產生的遺產稅，稅單會直接開給母親，不是由所有子女跟母親一起承擔，且新法規定即使母親拋棄繼承，仍須負擔稅負，徹底落實 「財產歸誰，稅負就跟著誰」 。

另一項關鍵修正在於，配偶剩餘財產差額分配請求權的計算「加回去」、給付「分開算」，更公平評價配偶對家庭的貢獻。

也就是在計算配偶可主張的剩餘財產差額分配請求權扣除額時，死亡前二年贈與配偶財產，將「視為被繼承人的現存財產」，這能增加可扣除額度，對配偶更為有利。

但法律也規定，繼承人實際要給付生存配偶差額財產，不得以該筆「已被視為遺產課過稅的受贈財產」來充抵。必須用其他遺產來給付。

舉例來看，父親去世時有財產4,000萬，去世前二年贈與母親1,000萬，母親自身財產2,500萬。過去生前贈與不能視為現存財產，因此父母財產差額的半數為750萬元；新法上路後，生前贈與的1,000萬元視為父親財產，因此父母財產差額的半數擴大至1,250萬元，可扣除額度增加。

在給付義務方面，繼承人仍需按民法規定，實際給付母親750萬財產（非1,250萬），且這750萬不能用那筆已贈與的1,000萬來付，須從其他遺產撥付。

對於家族企業與高資產家族來說，有三大啟示。首先，生前贈與策略需更精算。新法下，贈與對象的未來稅負承擔能力須納入考量，贈與配偶或子女大額財產，意味著他們未來可能獨自面臨一筆遺產稅負擔。

其次，家族協議與溝通更形重要，尤其在擬制遺產與剩餘財產差額分配請求權交錯情況下，財產如何分配、稅款由誰負擔，需要更透明的家族內部溝通，甚至預先規劃。

第三，過渡期（2024年10月28日至新法施行前）發生的案件，若配偶拋棄繼承，依新法第6條第5項，仍可適用「向配偶單獨課徵」新規，防止利用拋棄繼承規避稅負。

總體來說，此次修法朝向「稅負歸屬清晰化」與「配偶貢獻評價公平化」，讓遊戲規則更明確，但也要求家族成員在財富傳承的路上，必須更早、更細緻規劃。（本文由資誠家族辦公室主持會計師洪連盛口述，記者翁至威整理）