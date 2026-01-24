挨轟統一發票獎金4年少給86億元 財政部：法律解讀差異

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
統一發票獎金預算與實徵數差額應補編獎金？財政部認為實務上有3大問題。圖／本報系資料照片
立委賴士葆開轟財政部統一發票獎金沒有跟著營業稅收增加而提高，沒收市民小確幸。財政部賦稅署解釋，統一發票獎金是提前一年編列，歷年均依照營業稅的預算數而非實徵數編列，若要以實徵數為獎金發放基準，有實務上的困難。

賴士葆質疑財政部在統一發票獎金發放上大玩文字遊戲，依據統一發票給獎辦法規定，全年營業稅收入總額的3％用於獎金、宣傳、稽查等經費，但從110年至113年營業稅實徵數的3％與預算數的3％，差額共計86.52億元，若以統一發票最小獎200元獎金計算，可以加發4326萬組，認為營業稅收超徵部分可以下一次編列。

賦稅署表示，這項爭議是源自《營業稅法》第58條的法律解讀不同，並非政府刻意短發獎金，也無侵害民眾權益之意。

財政部說明，統一發票給獎及推行經費是以「全年營業稅收入3%」作為編列依據，但僅作為預算編列基準，並非規定必須將實際徵收營業稅的3%須全數做為獎金發放，由於政府預算需提前一年編列，因此歷年來皆以「預算數」作為計算基礎，而非事後依實際徵收數調整。

立委主張當實徵數高於預算數時，政府應補發差額，財政部指出，實務上會衍生很多問題，包括：營業稅實徵數要隔年才能確定，例如民國114年實徵數要等到115年初才會確定，因此114年編列統一發票獎金預算時無法使用當年的實徵數；實務上，也有可能出現實徵數低於預算數的情形，難道要求民眾退還已領的發票獎金？

另外，若將超徵的營業稅收挪至下一年度發放獎金，屆時消費拿發票的民眾，也非上一年度消費繳營業稅的同一批，實際受益者可能不是原消費族群，賦稅署認為這有不公平的問題。

對於被點名的110年至113年，賦稅署指出，這段時間適逢疫情，稅收情況較為特殊，若拉長觀察其他年度，實徵數與預算數多半僅有小幅差距，也曾出現實徵數低於預算數的情形。

