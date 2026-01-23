快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀行協力打造永續典範，榮獲國產署頒獎肯定。23日由財政部國有財產署署長曾國基（左）頒獎，兆豐銀行副總經理陳昭蓉（右）代表領獎。兆豐銀行／提供
配合政府2050淨零排放政策，財政部國有財產署（以下簡稱國產署）積極推動國有非公用邊際土地環境保護認養機制及國有土地引進碳匯（權）產業機制，借重環保團體保育專業及媒合銀行贊助的後盾支持，提供國有非公用邊際土地，攜手合作成就國土保育。

國產署23日特別舉辦「國有非公用土地環境永續暨淨零排碳頒獎典禮」，公開表揚2025年度已認養國有非公用邊際土地之環保團體、提供贊助之銀行及協助推動認養工作的機關（構）、團體及人員，感謝各界在國土保育、生物多樣性維護、環境教育與碳匯推動上的貢獻。

兆豐銀行自2023年起攜手兆豐銀行文教基金會，與社團法人台灣黑面琵鷺保育學會推動「ESG合作計畫」，聚焦台南七股地區，長期推動濕地保育及環境教育，成功以科技監測、社區合作及棲地經營等多元方式，守護小燕鷗等保育類候鳥繁殖地。

本計畫同時推動偏鄉科普教育，以「金融小學堂」課程引導偏鄉學生認識金錢管理、風險概念與永續金融，使環境教育與生活理財相互結合，協助偏鄉學童得以接觸多元科普學習，擴展視野並培養永續意識。

展望未來，兆豐銀行將持續強化棲地管理、環境教育推廣與跨域合作，為台灣環境永續注入更大動能，與社會各界攜手邁向 2050 淨零排放目標。

兆豐銀行 教育 永續

