遺贈稅修法 申請分期繳稅門檻 刪了

財政部昨（22）日預告遺贈稅法修法草案，除了在生前贈與相關遺產稅制有重大變革外，其他重要修法內容還包括重定義納稅義務人、新增補申報規定、以及放寬分期與抵繳規定，刪除原本申請分期繳納須達「應納稅額30萬元以上」的門檻。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛分析，這次修法刪除「遺囑執行人」為首要納稅義務人，改為「繼承人及受遺贈人」，更貼近實際財產歸屬與權責，無繼承人時為遺產管理人；配合實務上有借名登記情況，新增補申報規定，也就是對於被繼承人死亡後，才經法院判決確定的財產，給予六個月補報期，保障納稅人權益。

洪連盛指出，此次修法也放寬分期與實物抵繳規定，包括取消申請分期繳納「應納稅額30萬元以上」門檻，明定繼承人可採「多數決」，用遺產中的存款來繳稅，解決過往共同共有財產處分僵局。