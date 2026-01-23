移轉訂價調整 須符三要件

跨國集團為控管集團整體移轉訂價風險及降低重複課稅，常會進行一次性移轉訂價調整，財政部北區國稅局提醒，營利事業從事受控交易，若符合三大要件並繳納相關稅費，可在會計年度結束前進行一次性移轉訂價調整。

北區國稅局解釋，企業申報營所稅時，應自行檢視是否符合一次性移轉訂價調整要件，同時注意所影響之稅目及其申報或申請期限，如未符合相關規定，將不予認定。

一次性移轉訂價調整要件包括，第一，所涉受控交易的參與人，事先就其交易條件及所有影響訂價因素達成協議，且該依協議調整的應收應付價款，已計入財務會計帳載數；第二，所涉受控交易的其他參與人，同時進行相對應調整；第三，是否依調整後的交易價格繳納相關稅費及完成申報或申請程序。

包括進口貨物報關時，應於進口報單註明「辦理會計年度一次性移轉訂價調整作業」，並於會計年度結束後一個月內，檢送申請書及相關資料，向海關申請核定完稅價格，補繳或退還進口貨物關稅及相關代徵稅費；其他如外銷貨物或勞務、購買國外勞務、國內交易等都應依規定辦理。