企業買自用小客車 不能扣抵
年關將近，車商加碼衝買氣，不少企業趁車商促銷活動換購新車，財政部南區國稅局提醒，營業人若購買「貨車」或「客貨兩用車」所支付的營業稅進項稅額，可申報扣抵銷項稅額，但「自用乘人小客車」則不可申報扣抵。
舉例來說，A公司以購買自用乘人小汽車所取得之統一發票（銷售金額200萬元及進項稅額10萬元）申報扣抵銷項稅額，但因為違反營業稅法規定，導致補徵營業稅10萬元。
南區國稅局提醒，營業人換購新車供營業使用時，如為自用乘人小汽車，應留意該發票進項稅額不可扣抵銷項稅額。
