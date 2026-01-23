國民年金法翻修 四大亮點

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院會昨（22）日通過《國民年金法》部分條文修正草案，調高最低給付基本數額，並新增隨消費者物價指數（CPI）成長率達3%即時調整機制，以及放寬排富標準；同時刪除「懲罰婚姻」條款，取消配偶連帶罰責。

行政院長卓榮泰表示，在照顧國民生活、保護弱勢生計及兼顧國家財政三項原則下，政府檢討老農津貼及國民年金，提出修法；後續將在此原則下，檢視連動的各類福利津貼與補助，建構更完整福利制度。

為使給付更貼近實際生活水準，衛福部提出三大調整方案。首先，基本給付數額由現行每月4,049元，調高至5,000元，身心障礙基本保證年金則提高至6,715元。

其次，新增CPI成長率累計達3%，即可啟動即時調整機制；第三，放寬排富標準，個人年所得門檻由50萬元提高至60萬元，不動產由500萬元調整為1,025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免民眾因自住需求而被排除於保障之外。預估政府每年經費需求約860億元，逾176萬人受惠。

修法同時增訂請領調整後基本數額的資格條件，須於國內設有戶籍，且最近三年內每年居住國內超過183日，以符合公平原則。

草案也刪除配偶連帶罰責規定。現行制度下，被保險人配偶須負連帶繳納義務，未繳納者可處以罰鍰，但隨著婚姻關係與家庭型態趨於多元，實務上屢生爭議，新版草案全面刪除相關裁罰條文。

卓榮泰表示，調高給付若自今年起實施，所需經費須待今年度中央政府總預算完成法定程序後，再以追加預算方式編列，並呼籲立法院考量民生需求與弱勢照顧，儘速完成總預算審議，以落實政府對國民年金參加者的保障承諾。

國民年金 消費者物價指數 婚姻

延伸閱讀

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

羅智強酸卓榮泰下辯論戰帖又縮 喊話賴總統對決鄭麗文

抗凝血、降血壓藥過年恐短缺 卓揆令嚴防：絕對不能出差錯

影／嗆賴清德「沒出席」 羅智強批卓榮泰：喊戰不敢戰

相關新聞

大小網紅課稅規定有別

財政部去年陸續公布網紅報稅規定。財政部中區國稅局表示，「大網紅」、「小網紅」課稅規定有別，符合稅籍登記要件的大網紅，應依...

國民年金法翻修 四大亮點

行政院會昨（22）日通過《國民年金法》部分條文修正草案，調高最低給付基本數額，並新增隨消費者物價指數（CPI）成長率達3...

企業買自用小客車 不能扣抵

年關將近，車商加碼衝買氣，不少企業趁車商促銷活動換購新車，財政部南區國稅局提醒，營業人若購買「貨車」或「客貨兩用車」所支...

移轉訂價調整 須符三要件

跨國集團為控管集團整體移轉訂價風險及降低重複課稅，常會進行一次性移轉訂價調整，財政部北區國稅局提醒，營利事業從事受控交易...

財部預告變革 遺贈稅修法 解決「大老婆復仇」

為解決「大老婆的復仇」，並符合憲法判決意旨，財政部昨（22）日預告《遺產及贈與稅法》修法草案，最大變革在於未來上路後，死...

遺贈稅修法 申請分期繳稅門檻 刪了

財政部昨（22）日預告遺贈稅法修法草案，除了在生前贈與相關遺產稅制有重大變革外，其他重要修法內容還包括重定義納稅義務人、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。