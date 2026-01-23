大小網紅課稅規定有別

財政部去年陸續公布網紅報稅規定。財政部中區國稅局表示，「大網紅」、「小網紅」課稅規定有別，符合稅籍登記要件的大網紅，應依規定申報營業稅，若為公司組織則要繳營所稅；免辦稅籍登記的小網紅，則要申報執行業務所得，課徵綜所稅。

中區國稅局表示，境內網紅在境內銷售貨物或勞務，同時符合在境內設有實體固定營業場所、具備營業牌號、僱用人員協助處理銷售事宜、或透過網路銷售貨物或勞務銷售額達營業稅起徵點（銷售貨物每月10萬元，勞務每月5萬元）等條件之一，就須依規定辦理稅籍登記，也就是大網紅。

官員表示，有一定規模的網紅都會有專門剪輯的辦公室、團隊、甚至會成立公司或工作室，或透過網路平台獲得每月超過5萬元的分潤，都是應辦理稅籍登記對象。若為公司組織，則依規定申報營所稅。

至於未達稅籍登記標準的個人小網紅，雖不用報繳營業稅，但在所得稅方面，屬執行業務者中的「表演人」，這類的小網紅須依規定申報綜所稅。

國稅局指出，網紅如符合營業人要件，將創作或資訊（例如影音、圖文等）上傳平台，並授權平台利用其上傳內容播放廣告或付費訂閱，則網紅自平台取得的廣告分潤、付費訂閱分潤等勞務收入，不屬於執行業務者提供專業性勞務及個人受僱提供勞務範疇，應依網紅課稅規範辦理稅籍登記及報繳營業稅。

因此，網紅適用的稅制，應先區分是否符合稅籍登記要件，區分出大、小網紅後，才能依規定正確適用稅制。

舉例來說，小美為20萬人追蹤的網紅，今年開始聘用助理協助拍攝、接洽廠商，符合需要辦理稅籍登記條件；網紅阿德為75萬人追蹤，他特別租用空間成立工作室，負責收廠商寄來開箱的新品、以及與廠商業務碰面洽談業配事宜，因設有實體固定營業場所，也必須辦理稅籍登記。

國稅局表示，考量課稅新制施行初期，網紅及平台可能不熟悉相關規定，因此訂定輔導期間至今年6月30日止，而申報繳納至同年7月15日。這段期間可免予處罰，但仍應自動補報補繳。