AI 算力中心納促參拚今年首案 林俊秀：稅制支出評估送財政部審議

我國積極推動人工智慧（AI）發展，財政部先前已與數位發展部討論，規劃將 AI 算力中心與資料中心納入重大公共建設範疇。數位產業署署長林俊秀表示，財政部先前已函釋人工智慧算力中心及相關服務屬策略性產業，且已正式生效；相關稅式支出評估報告也已於去年底送交財政部審議，目標力拚今年通過，並促成至少一案成立。

林俊秀指出，為推動國內 AI 新創與整體產業發展，政府在算力資源布局上，將以提供「第一筆算力」與制度建構為核心角色，協助業者度過初期發展階段，後續則回歸市場機制，引導民間資金與商業模式接手，避免長期由政府資金主導，影響產業正常發展。

他說，政府支持 AI 新創的重點，在於協助其啟動研發與技術驗證，而非長期投資或包辦算力供給。當業者進入擴張階段，若有更大規模或更長期的算力需求，仍應透過補助申請、募資，或向民間購買算力等方式因應。隨著民間算力能量逐步成形，政府資金應聚焦投入最具效率與關鍵性的環節。

針對促參法修法進度，林俊秀表示，政府正從法制與政策面協助算力產業發展，包括規劃將 AI 算力中心納入促參機制，讓投資人可享有相關稅務優惠。目前稅制支出評估已完成並送交財政部審議，相關修法仍在行政程序與專家評估階段，實際內容與數字仍待後續公告。

除促參與稅制誘因外，林俊秀也指出，政府正著手引導保險資金投入 AI 算力領域。由於保險資金具備規模大、投資期限長、現金流穩定等特性，適合投入基礎建設。透過將 AI 算力中心納入策略性產業範疇，並在既有金融監理架構下提供投資彈性，可讓保險業在資產配置與風險分散上，增加新的投資選項。

林俊秀表示，相關政策已於去年完成必要程序，目前已有民間業者洽詢並進行政策溝通，但尚未出現實際投資案例。由於 AI 算力中心涉及建築、電力、網路與設備等多重面向，潛在參與者不僅限於科技業，也包括營建業與相關設備供應鏈，合作模式仍在逐步醞釀中。

他強調，政府目標是在今年內力拚促成至少一件具代表性的案例作為示範，藉此帶動民間資金投入。AI 算力是支撐 AI 產業長期發展的重要基礎建設，政府將持續透過制度設計與政策引導，協助產業建立可長可久的發展環境。