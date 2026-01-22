金管會拚三商品免稅

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會召開2025年金融建言白皮書會議，金融業力拚六項降稅，但目前僅公司債、金融債及債券主動式ETF，已完成建議停徵證交稅十年的稅式支出報告並送財部複評，其餘五項稅制改革，多數仍卡關、短期難上路。

2025年金融建言白皮書聚焦金融韌性、市場發展、金融科技、金融永續及監理制度五大主題。全書共提出33項建言、51項具體作法，為近年規模較大的政策建言案。

金管會主委彭金隆昨（21）日邀集金融總會、各公會及周邊單位雙向溝通。51項具體作法中，涉及其他部會權責者達22項，金管會權責範圍內有29項，目前已參採18項，另有11項仍在研議中，並為此首度召開兩場跨部會協商會議。

各項建言中，又以降低金融稅負最受關注。金管會建議，主動式債券ETF可比照被動式免徵證交稅，並將公司債、金融債納入續停徵範圍。

證交稅 主動式 ETF

