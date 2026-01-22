非屬建物基地 不適用優稅

桃園市地方稅務局表示，土地所有權人將兩筆基地合併為一筆地號後出售，合併前不屬於建物坐落基地部分，在合併後，無法一併適用自用住宅用地優惠稅率，只有原本就屬於房屋坐落基地部分，才適用優惠稅率。

不少民眾在出售房地之前，會將鄰近的自有土地合併一同出售，但據財政部過去函釋規定，土地合併後出售，其中在合併前不屬房屋坐落基地部分，無法一併依照自用住宅用地稅率課徵土增稅。

舉例來說，土地所有權人王先生（化名）有甲、乙地號兩筆土地，而建物坐落基地甲地號，在出售房地前，將與甲相鄰的乙地號土地合併。由於乙地號土地合併前不屬房屋坐落基地，雖合併後建物基地地號登載為甲地號，但合併自乙地號部分仍不屬該房屋基地範圍，出售時無法一併適用自用住宅用地稅率課徵土增稅，該部分面積應依一般稅率課徵。