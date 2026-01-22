綜所稅逾期30日 可線上繳

財政部北區國稅局表示，去年申報2024年綜所稅核定補稅已寄發通知書，繳納期間為元月16日至26日，提醒收到補稅單的民眾把握時間，若不小心超過期限，可利用網路繳稅新措施，在期限屆滿隔天起30日內，仍可透過網路線上繳納。

國稅局表示，網路繳稅服務不受假日限制，24小時不間斷，考量民眾偶有因忙碌或疏忽未能於期限內完成繳稅，自今年1月1日起，國稅各稅（不含菸酒稅）之核定應繳本稅、罰鍰及租稅規避加徵款項等繳款書，如在繳納期限屆滿隔日起30日內繳納，仍可透過「網路繳稅服務網站」線上繳納，無須親赴代收稅款金融機構。

但國稅局也指出，民眾雖可使用信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶或晶片金融卡等方式線上繳納，不受金融機構營業時間及地點限制，但如果逾期遲繳的稅款，仍應依稅捐稽徵法規定加徵滯納金，相關滯納金將由「網路繳稅服務網站」自動計算。