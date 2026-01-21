代孕、血緣、親權難題！人工生殖修法引關注 律師：這2點才是核心價值

台灣準備好面對親權與身體自主的難題了嗎？

立法院近期審查《人工生殖法》修正草案，是否將代理孕母制度納入，再度引發社會關注。這個高度複雜的議題，三十年來始終無法形成共識，也反映出台灣在倫理與法律上的多重拉扯。

代理孕母到底是什麼？

代理孕母指委託人以契約方式，請第三人代為懷孕與生產。多數開放代孕的國家，皆採妊娠式，也就是孕母僅提供子宮、與胎兒無血緣，以降低親權爭議。制度上分為利他與商業代孕。利他代孕多由親友協助，不涉及報酬；商業代孕則由仲介媒合，費用高昂，法律風險也更大。

支持者的視角：生育權與跨境風險的防護網

支持者認為，對於無子宮或因疾病無法懷孕者，代孕是唯一能維持遺傳血緣的生育方式。從生育權角度出發，國家應提供安全、可監管的制度，而非讓需求被迫流向海外。尤其跨境代孕引發的國籍歸屬、國際孤兒與跨國詐欺案屢見不鮮，制度化管理被視為降低風險的務實解方。

反對者的擔憂：孕母身體淪為勞務契約標的

反對者最擔心的是弱勢孕母被剝削。代孕契約涉及高度不對等的身體勞務，孕母可能因經濟壓力承擔高風險懷孕，甚至在部分國家出現人口販運與強迫懷孕的案例。

楊軒廷律師呼籲：應該回歸「人」的核心價值

任何討論都必須回到兩個核心：孕母的自主意願是否受到保障，以及孩子的權益是否被清楚安置。只有在這兩點獲得充分保護的前提下，代孕制度才有討論的空間。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。