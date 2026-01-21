企業列報交際應酬費 有條件

企業為拓展業務或維繫客戶關係，在拜訪客戶時常需要準備禮品或招待客戶。財政部台北國稅局提醒，營利事業餽贈或招待客戶的交際應酬費用，應與業務有關並取具合法憑證，才能在規定限額內認列費用。

台北國稅局解釋，營利事業交際應酬費用應符合一般商業行情，為避免其列報交際應酬費用不具合理性，所得稅法與營所稅查核準則規定，交際費應依進貨貨價、銷貨貨價、運輸貨物運價、供給勞務或信用交易收益額、外銷結匯收入等基礎計算可列報限度。而若超過限額部分，應於辦理營所稅結算申報時，自行依法調減，不得列為當期費用。

舉例說，甲公司2023年營所稅結算申報案件，於營業費用項下列報交際費430萬元，已達規定限額，國稅局查核發現，公司列報營業成本中，包含招待客戶餐費及購入禮品贈送客戶等交際費支出70萬元，將這筆費用轉列交際費。因交際費超過限額，因此國稅局調減相關支出，調增課稅所得額70萬元，補稅14萬元，並依所得稅法規定加計利息一併徵收。

實務上，交際費也常與廣告費搞混。交際費是指業務上直接支付的交際應酬費，包括公司因業務所需而招待客戶，所產生各項支出，包括贈送禮品、設宴款待或是招待旅遊等，形式不限，但必須與業務相關。即公司從事營利活動過程中，為塑造或改進周邊獲利環境，或與客戶等相關人士建立良好公共關係，而針對「特定人」所支出費用，才可認定為交際費，並設有一定上限。

廣告費則不設上限，必須核實認列。國稅局說，廣告費著重在建立自身形象、知名度或推銷商品，各種活動宣傳是針對不特定大眾，與交際費不同。