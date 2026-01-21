勞工請領月退 新增猶豫期

因應超高齡社會，勞動部昨（20）日預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，完善自願提繳機制、提升退休金請領保障，並強化雇主法遵義務。其中針對原本請領月退休金民眾，新增「猶豫期」，可在首次撥付入帳日起30日內，變更為一次退休金。

據統計，適用勞工退休金條例新制強制提繳規定的事業單位約有60萬餘家，勞工人數約783萬餘人，而擁有勞工退休金個人專戶人數達1,310萬餘人。勞工退休金已成勞工老年經濟重要保障。此次修正共五大重點。

首先，明定雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金，且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳之退休金，違反者可處罰加徵滯納金。依照現行規定，滯納金開單後，雇主有繳交期限，期限過後將加徵滯納金每天3%，加到一倍為止。

其次，請領月退休金者，可於首次撥付入帳日起30日內的猶豫期，變更為一次退休金。第三，勞工未成年遺屬或指定請領人繼承請領退休金，可請求的十年期間，自成年之日起算。

第四，擴大勞工遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領權益。第五，明定欠繳退休金的事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任。

勞動部指出，實務上發現，有少部分事業單位為節省行政作業，拒絕為勞工申報並繳納自願提繳退休金，但卻無相關罰則可督促雇主履行。

也曾發生部分勞工因不熟悉法令規定，或因企業行政作業問題，導致誤選月退休金而無調整機會；及未成年遺屬在成年後，才知道原本有權利可繼承親屬退休金，卻因已超過十年可請求期間，導致無從請領等問題。

為強化雇主法遵義務、明確勞工自願提繳勞工退休金雇主責任、保障勞工未成年遺屬及指定請領人請領勞工退休金權益，勞動部研擬修正勞工退休金條例施行細則部分條文，預告期30日。

勞動部說明，希望透過本次修法，能精進勞工退休金法令與制度，強化雇主提繳退休金義務，並擴大保障勞工及其遺屬或指定請領人請領退休金之權益與彈性，讓勞工老年經濟生活更為安穩。