勞工請領月退 新增猶豫期

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
因應超高齡社會，勞動部20日預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，完善自願提繳機制、提升退休金請領保障，並強化雇主法遵義務。聯合報系資料照
因應超高齡社會，勞動部昨（20）日預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，完善自願提繳機制、提升退休金請領保障，並強化雇主法遵義務。其中針對原本請領月退休金民眾，新增「猶豫期」，可在首次撥付入帳日起30日內，變更為一次退休金。

據統計，適用勞工退休金條例新制強制提繳規定的事業單位約有60萬餘家，勞工人數約783萬餘人，而擁有勞工退休金個人專戶人數達1,310萬餘人。勞工退休金已成勞工老年經濟重要保障。此次修正共五大重點。

首先，明定雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金，且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳之退休金，違反者可處罰加徵滯納金。依照現行規定，滯納金開單後，雇主有繳交期限，期限過後將加徵滯納金每天3%，加到一倍為止。

其次，請領月退休金者，可於首次撥付入帳日起30日內的猶豫期，變更為一次退休金。第三，勞工未成年遺屬或指定請領人繼承請領退休金，可請求的十年期間，自成年之日起算。

第四，擴大勞工遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領權益。第五，明定欠繳退休金的事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任。

勞動部指出，實務上發現，有少部分事業單位為節省行政作業，拒絕為勞工申報並繳納自願提繳退休金，但卻無相關罰則可督促雇主履行。

也曾發生部分勞工因不熟悉法令規定，或因企業行政作業問題，導致誤選月退休金而無調整機會；及未成年遺屬在成年後，才知道原本有權利可繼承親屬退休金，卻因已超過十年可請求期間，導致無從請領等問題。

為強化雇主法遵義務、明確勞工自願提繳勞工退休金雇主責任、保障勞工未成年遺屬及指定請領人請領勞工退休金權益，勞動部研擬修正勞工退休金條例施行細則部分條文，預告期30日。

勞動部說明，希望透過本次修法，能精進勞工退休金法令與制度，強化雇主提繳退休金義務，並擴大保障勞工及其遺屬或指定請領人請領退休金之權益與彈性，讓勞工老年經濟生活更為安穩。

勞工退休金 勞動部 生活

企業列報交際應酬費 有條件

企業為拓展業務或維繫客戶關係，在拜訪客戶時常需要準備禮品或招待客戶。財政部台北國稅局提醒，營利事業餽贈或招待客戶的交際應...

判決確定 可查債務人所得

財政部中區國稅局表示，已取得執行名義的債權人，可利用稅捐稽徵機關提供債權人申請查調債務人所得及財產資料服務，取得債務人財...

扣繳憑單申報 2月2日截止

財政部南區國稅局表示，2025年度各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單及信託財產各類所得憑單申報期間為今年1月1日至2月2...

退休金恐直接歸國家？律師揭「獨生子女拋棄繼承」的跨國代價

高齡離世的老人，身後僅留下獨生女與外孫。其獨生女在老人過世前一年已落髮為尼，在得知父親離世後，立即向法院辦理拋棄（放棄）繼承。此時，許多人會直覺認為外孫應該可以承接遺產，但在兩岸法律制度下，答案卻完全

零關稅＝降車價？政院證實美方施壓開放…網許願：Model Y能150萬以下嗎

台美對等關稅談判持續推進，在確定取得「15%不疊加稅率」後，市場關注焦點轉向美製汽車是否可能走向零關稅。行政院今（20）日證實，美方在談判中要求台灣「全面市場開放」，相關說法一出，立刻引爆車市與投資圈

