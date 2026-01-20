退休金恐直接歸國家？律師揭「獨生子女拋棄繼承」的跨國代價
高齡離世的老人，身後僅留下獨生女與外孫。其獨生女在老人過世前一年已落髮為尼，在得知父親離世後，立即向法院辦理拋棄（放棄）繼承。此時，許多人會直覺認為外孫應該可以承接遺產，但在兩岸法律制度下，答案卻完全不同。
台灣法律：採直系血親卑親屬
依《民法》規定，第一順序繼承人為「直系血親卑親屬」，其中包含子女、孫子女、曾孫子女等。雖然親等較近的子女原則上優先繼承，但若子女辦理拋棄繼承，法律規定次親等的直系血親卑親屬即可遞補成為繼承人。因此，在本案中，獨生女拋棄繼承後，外孫自然取得繼承資格，得以繼承老人的遺產。
大陸法律：外孫不屬法定繼承人，遺產恐歸國家
依大陸《民法典》規定，第一順序繼承人僅包含配偶、子女與父母，並未將孫子女列入法定繼承人範圍。老人過世後，唯一具備繼承權的是獨生女，但獨生女選擇拋棄繼承後，外孫並不會遞補，因為他並非法律認定的繼承人。最終，遺產將形成無人繼承的狀態，甚至可能直接歸屬國家。
兩岸律師楊軒廷提醒：跨境家庭務必提前規劃
同樣的家庭結構，在台灣與大陸卻可能產生截然不同的繼承結果。若未請教專業人士事先規劃，遺產甚至可能直接歸國家所有。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
