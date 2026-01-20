零關稅＝降車價？政院證實美方施壓開放…網許願：Model Y能150萬以下嗎

台美對等關稅談判持續推進，在確定取得「15%不疊加稅率」後，市場關注焦點轉向美製汽車是否可能走向零關稅。行政院今（20）日證實，美方在談判中要求台灣「全面市場開放」，相關說法一出，立刻引爆車市與投資圈討論。

經貿辦總談判代表楊珍妮指出，美方希望我方市場開放程度能對齊鄰近東南亞國家，並參考過去自由貿易協定的開放水準，納入協議內容。她也強調，談判團隊在回應美方要求時，仍堅守國家產業利益、糧食安全與國防韌性等核心原則，目前仍在最後核對降稅品項，待正式簽署協議後，才會完整對外說明。

對於美製車可能零關稅，不少網友表態期待，認為這是消費者的大利多，包括「就說談這麼好的條件 一定會全開放 想都不用想」、「鼓掌起來！有便宜的美國車能買啦...」、「可以Model Y 降到150萬以下嗎？」、「終於教訓台灣這些垃圾廠商 川爸我愛你」、「特斯拉沒有代理商一定會降價」。

但也有大量質疑聲浪，擔心零關稅不等於降價，利益恐怕被通路商吃走，有人直言「先猜 零關稅 但就是不降價」、「車商：好的。加10萬賣」、「關稅也降17啪，車商隨便塞個薪資漲水電漲物價漲就蓋過去了」、「紐西蘭乳製品0關稅 看看架上售價 嘻嘻」、「真正不保護市場的是加強大眾運輸」。