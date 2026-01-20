快訊

立委提案三讀 放寬農產品集貨場稅制優惠

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委陳瑩、莊瑞雄提出《農產品市場交易法》第10條修正案，於立法院三讀通過。陳瑩國會辦公室／提供
立委陳瑩、莊瑞雄提出《農產品市場交易法》第10條修正案，20日於立法院三讀通過。陳瑩指出，未來農民團隊經營農產品運銷集貨市場，不論使用公有或私有土地，皆可適用「房屋稅減半優惠」。陳瑩表示，讓農產品集貨場能夠穩定經營，才能真正強化農產品的產銷體系。

陳瑩表示，去年有台東農民團體向她陳情，反映經營農產品運銷集貨場本就困難，在無法取得公有土地的情況下，還因此失去政府原本用來鼓勵農民團體的稅制優惠。

依現行《農產品市場交易法》第10條規定，農民團體經營集貨場可獲稅制優惠，但實務上卻因與第15條「優先使用公有土地」的規定連動，導致以私有土地設置集貨場的農民團體，無法適用相關減免措施。

陳瑩與農業部、財政部多次溝通協調後，提出修法版本，並順利在今天完成三讀，未來農產品集貨場不論使用公私有土地，房屋稅皆可減半徵收。

陳瑩說明，她接獲台東農民團隊陳情後，重新檢視《農產品市場交易法》相關條文，發現第10條規定自民國70年制定以來，從未因應農業環境變遷而調整，早已不符現今農產品運銷實務。

陳瑩強調，農民團體設立集貨場的核心目的在於穩定農產品產銷，但現實中，公有土地取得相當困難，政府的稅制鼓勵措施，不應再與「用地公私規定」綁在一起，否則反而成為農民投入運銷體系的阻礙。

莊瑞雄指出，相關法規自民國70年制定以來已脫離現今時空背景，舊法限制農民團體須「優先使用公有土地」才能享有稅賦減免，形同變相懲罰願意自籌資金在私有地興建集貨場的農民。

莊瑞雄說，此次他與陳瑩連袂推動修法，感謝朝野立委支持，成功將稅制優惠與用地取得規定正式「脫鉤」，確保未來具備運銷功能的集貨場，不分土地來源皆能享有房屋稅減半的平等獎勵，期盼能讓台灣農產運銷的能量更加強健。

陳瑩指出，農產品運銷集貨場在設置與經營過程中，面臨廠房興建、資金籌措以及穩定產銷等多重挑戰，所以法案早期制度設計，本就以「確保穩定經營」為出發點，而且以政府角色已從直接經營為主，隨著時代演變，轉為輔導與鼓勵農民團體自主經營，但相關稅制優惠卻長期未同步調整。

陳瑩表示，此次三讀通過放寬農產品運銷場稅制優惠規定，正是為了回應農業經營現況，讓法規與時俱進，提供農民團體更實質、更有效的支持，進一步強化台灣農產品的整體產銷能量。

