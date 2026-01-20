租賃所得必要費用率 維持43%

財部公布去年度租金必要損耗及費用標準，皆維持不變。其中房東出租房屋的租賃所得，必要費用率仍為43％，舉例來說，1萬元租金中，可減除4,300元必要費用，僅剩餘的5,700元須計入所得課稅。

財政部公告「114年度財產租賃必要損耗及費用標準」，去年民眾出租固定資產，要計算必要損耗及費用減除43％；但僅出租土地之收入，仍只能減除該土地當年度繳納的地價稅，不得減除43％。

財部表示，納稅人在計算租賃所得時，如能提出必要損耗及費用證明文件，可在申報時舉證核實減除，例如修繕費等。若未能提出憑證，則按財部所公告費用率，以租賃收入43%計算必要損耗及費用，剩餘57％計入所得。

房東若為有加入社會住宅包租代管計畫的愛心房東，除了有每屋每月租金1.5萬元的租金免稅額外，超過免稅額部分，必要費用率還可提高至60％，可享受到租稅優惠。