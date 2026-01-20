快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

租賃所得必要費用率 維持43%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財部公布去年度租金必要損耗及費用標準，皆維持不變。其中房東出租房屋的租賃所得，必要費用率仍為43％，舉例來說，1萬元租金中，可減除4,300元必要費用，僅剩餘的5,700元須計入所得課稅。

財政部公告「114年度財產租賃必要損耗及費用標準」，去年民眾出租固定資產，要計算必要損耗及費用減除43％；但僅出租土地之收入，仍只能減除該土地當年度繳納的地價稅，不得減除43％。

財部表示，納稅人在計算租賃所得時，如能提出必要損耗及費用證明文件，可在申報時舉證核實減除，例如修繕費等。若未能提出憑證，則按財部所公告費用率，以租賃收入43%計算必要損耗及費用，剩餘57％計入所得。

房東若為有加入社會住宅包租代管計畫的愛心房東，除了有每屋每月租金1.5萬元的租金免稅額外，超過免稅額部分，必要費用率還可提高至60％，可享受到租稅優惠。

租金 免稅額

延伸閱讀

無人承認繼承遺產案件數多 近5年逾31億元收歸國有

臺南「武東好室」社宅動土 118年完工再添193戶

險遭剷除轉正名！彰化公會堂日治消防栓門柱列歷史建築附屬設施

藍委質疑社宅目標縮水 內政部：將務實調整

相關新聞

首購族注意！綜所稅列扣房貸利息 三大限制一次懂

財政部中區國稅局表示，民眾符合條件，可在申報綜所稅時列舉扣除購屋借款利息，不過要留意三大限制，包含每年扣除金額上限30萬...

年節送禮 報營業稅有眉角

年節將至、又到了禮尚往來的時節，財政部台北國稅局提醒，企業若將自家產製或進口產品當作禮品饋贈客戶或員工時，應注意統一發票...

企業借款買非營業用房屋 未賣出不得列報利息支出

財政部台北國稅局提醒，企業購買房地，若屬存貨及非供營業使用，在該房屋、土地未出售時，房貸借款所支付的利息支出，不得以當期...

租賃所得必要費用率 維持43%

財部公布去年度租金必要損耗及費用標準，皆維持不變。其中房東出租房屋的租賃所得，必要費用率仍為43％，舉例來說，1萬元租金...

無人承認繼承遺產案件數多 近5年逾31億元收歸國有

財政部國有財產署今天呼籲，有繼承權者加速承認繼承，以保障權益，統計近5年清理代管遺產賸餘遺產收歸國有的總值高達新台幣31...

第三批退稅來了！ 符合這些條件明日入帳

113年度綜合所得稅第3批退稅，將於今年1月20日當日直撥轉入受退稅人指定的金融機構或郵局的存款帳戶，或寄出退稅憑單，請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。