企業借款買非營業用房屋 未賣出不得列報利息支出
財政部台北國稅局提醒，企業購買房地，若屬存貨及非供營業使用，在該房屋、土地未出售時，房貸借款所支付的利息支出，不得以當期費用列支。
依營所稅查核準則規定，公司購買供營業使用之房屋、土地之借款利息，應列為資本支出；經辦妥過戶手續或交付使用後之借款利息，可作費用列支。若屬存貨、非供營業使用房地，借款利息應以遞延費用列帳，等到房屋、土地出售時，再以費用列支。
稅局舉例，甲公司以不動產投資開發為業，在營所稅結算申報中列報利息支出400萬元，經國稅局查核發現，這筆利息支出是甲公司為購置供銷售用之房地，向金融機構借款所支付利息，帳列利息支出項下，但因該房地屬存貨性質，借款利息不得認列為當期費用，國稅局依規定將這筆利息支出400萬元轉列為遞延費用，補稅80萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言