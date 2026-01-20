企業借款買非營業用房屋 未賣出不得列報利息支出

財政部台北國稅局提醒，企業購買房地，若屬存貨及非供營業使用，在該房屋、土地未出售時，房貸借款所支付的利息支出，不得以當期費用列支。

依營所稅查核準則規定，公司購買供營業使用之房屋、土地之借款利息，應列為資本支出；經辦妥過戶手續或交付使用後之借款利息，可作費用列支。若屬存貨、非供營業使用房地，借款利息應以遞延費用列帳，等到房屋、土地出售時，再以費用列支。

稅局舉例，甲公司以不動產投資開發為業，在營所稅結算申報中列報利息支出400萬元，經國稅局查核發現，這筆利息支出是甲公司為購置供銷售用之房地，向金融機構借款所支付利息，帳列利息支出項下，但因該房地屬存貨性質，借款利息不得認列為當期費用，國稅局依規定將這筆利息支出400萬元轉列為遞延費用，補稅80萬元。