凱基壽101億標下陸保廠C基地地上權 溢價率51.17%

財政部國有財產署北區分署今天開標位在台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，這次權利金底價為新台幣66.81億元，由凱基人壽與華固建設參與投標，最後由凱基人壽以101億元得標，溢價率達51.17%。

根據國產署北區分署土地清冊資料，這次標的基地總面積為1.5918公頃，權利金底價為66億8111萬餘元，預計今年1月19日開標。

財政部國產署說明，標的屬大面積住宅區土地，基地三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目的台北市精華地區優質標的，基地及區位條件俱優。

根據開標結果，此次C基地案共有2名投資人投標，凱基人壽出價101億元，華固建設出價78億元，最後由凱基人壽得標。