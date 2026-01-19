快訊

第三批退稅來了！ 符合這些條件明日入帳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
113年度綜合所得稅第3批退稅將入帳。本報資料照片
113年度綜合所得稅第3批退稅，將於今年1月20日當日直撥轉入受退稅人指定的金融機構或郵局的存款帳戶，或寄出退稅憑單，請納稅義務人特別留意。

財政部高雄國稅局說明，本批次退稅對象包含逾期申報、原申報繳稅及不補不退案件，經核定後有退稅者。納稅義務人如收到退稅憑單，請務必於兌領有效期限今年3月20日前儘速兌領。退稅憑單金額未達5,000元者，可攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向憑單上所列臺灣銀行指定營業單位兌領現金。

金額5,000元以上未滿20,000元者，則須利用金融機構或郵局的存款帳戶提出交換兌領；金額20,000元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

高雄國稅局特別呼籲，請納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報時，多加採用「存款帳戶」直撥退稅，不僅退稅款能在退稅當日立即入帳，還能避免退稅憑單遺失、污損或過期須申請補發或展延，同時省下親赴金融機構提兌的時間。

同時，高雄國稅局特別提醒，國稅局不會以電話、簡訊或電子郵件，要求納稅義務人至自動櫃員機（ATM）操作退稅相關程序，請民眾提高警覺，慎防詐騙。如有任何退稅問題，請撥打免付費服務電話0800-000321洽詢，或至該局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

國稅局 綜合所得稅

