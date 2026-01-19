快訊

物價上漲達25%時可辦理 企業資產重估節稅 3月2日前申請

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。 聯合報系資料照片
企業辦理資產重估可達節稅效果，財政部日前公布去年度資產重估用物價倍數表，企業在物價漲幅達標年度取得的資產，可依所公告物價倍數重估價值，公司應在今年2月1日至3月2日間備妥證明文件向國稅局申請，今年5月申報營所稅時適用。

《所得稅法》規定，企業固定資產、遞耗資產及無形資產遇到物價上漲達25%時，可實施重估價，財政部每年年初會根據主計總處提供的物價指數，來編列上年度「資產重估用物價倍數表」。

據財政部公告，去年物價指數較68年度以前年度（含68年度）、76至83年度、88年度、90年度、91年度，分別上漲達25％，企業在這些年度期間取得、或曾在這些年度辦理重估，都可重估價值。

資產重估相關規定
舉例來說，某公司在90年度購入製程所需機具，屬於物價漲幅達標年度，可申請資產重估，據財政部公告倍數表，物價倍數為1.2536倍，也就是該機具去年度帳面價值為100萬元，乘以物價倍數後，重估價值為125.36萬元，每年可列折舊費用就會提高，具減稅效果。

至於漲幅未達標年度，也就是69至75年度、84至87年度、89年度、92至113年度，原則上就不得辦理資產重估。

官員解釋，對企業而言，辦理資產重估後增值差價，免計入所得課徵營所稅，同時可增加折舊、攤折額等損費，物價上漲後辦理資產重估，每年可提列折舊將會增加，達到節稅效果。

財政部提醒，依重估辦法規定，企業應在會計年度終了後第二個月起的一個月內提出申請，以曆年制為例，申請期間為今年2月1日至28日，因適逢假日，申請期限調整至3月2日。

財政部表示，企業可在申請期間內，填寫資產重估價申請書，向所在地國稅局申請，除特殊情形，國稅局應在收到申請書日起一個月內核定，企業應於接到核准通知書日起60日內，填具資產重估價申報書、重估資產總表及明細表、重估前後比較資產負債表，向國稅局辦理重估價申報。

物價 財政部 國稅局

企業辦理資產重估可達節稅效果，財政部日前公布去年度資產重估用物價倍數表，企業在物價漲幅達標年度取得的資產，可依所公告物價...

