自宅經營網拍 優稅有條件

數位時代，不少民眾選擇成為網路賣家，一支手機就能創業。台中市地方稅務局表示，若屋內未提供辦公或堆置貨物等其他營業使用，仍可依照住家用稅率課徵房屋稅與地價稅。

舉例來說，林小姐（化名）為專業網路賣家，但她主要與供貨商合作，找到適合買家或開啟團購，再由供貨商直接寄給消費者，並未囤貨在家。稅務局指出，以林小姐情況，原供住家使用房屋，作為從事網路銷售貨物或勞務的營業登記場所，但實際交易都在網路平台完成，且該房屋未供辦公或堆置貨物等其他營業使用，仍可申請按自住用地稅率課徵地價稅與房屋稅。

稅務局表示，以房屋稅為例，若網拍族有在自宅「堆放貨物」或其餘與營業項目有關貨品，則該部分不屬住家用範圍，應與實體店面一樣依實際使用面積，分別依照營業用及住家用稅率課徵房屋稅。