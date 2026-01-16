快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

聽新聞
0:00 / 0:00

頂客族悲歌！老公死了 超狠小叔分走2千萬房產還這樣做

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

沒生小孩，老公走了，小叔出面分遺產，讓很多人覺得不可思議，但還有更狠的，小叔不僅要分房產，還惡形惡狀，要太太負責繳稅金，讓地政士大呼「兄弟姐妹間的繼承權、應繼分及特留分，一個都不該有」。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，此一案例，丈夫在去年10月底過世，因為沒有小孩，丈夫的爸媽又都已死亡，因此依現行法令，丈夫的遺產，必須由配偶和二位在世的弟弟共同繼承。

二位弟弟平白可分到哥哥遺產，應該要對大嫂客客氣氣，但實際卻不然。

在協議分割遺產時，二位小叔寸步不讓，不僅分走了一間近二千萬的房屋，而且要大嫂自己想辦法繳清遺產稅，規費，代書費，才願意在遺產分割協議書中簽名及蓋章。

鄭文在說，過程中，太太心裡充滿委屈，但又不想曠日廢時打官司，只好一切吞下來，讓遺產繼承順利完成。

事隔一個多月，地價稅開徵，先生名下的房子地價總稅額約12萬元，按照遺產及贈與稅法第17條第1項第8款規定，往生先生的應納稅捐，應自遺產總額中扣除，免徵遺產稅，換算約可以退還遺產稅約1萬元。

地政士告訴太太這件事，但太太一口拒絕辦理，原因無它，如果辦理退稅，就得要連絡2位小叔，以配合領取遺產稅退稅，她再也不想看到兩位小叔的嘴臉，因此寧可不辦理退稅。

鄭文在說，兄弟姐妹是否應該有繼承權，應繼分及特留分，近來討論不少，這個案例讓人覺得，對於一起胼手胝足的夫妻而言，一個都不該有，應該由配偶單獨取得繼承權，才符合社會的真實面。而在修法之前，頂客族也應做好規畫，以免讓配偶陷入困境。

遺產稅 特留分 贈與稅

延伸閱讀

平常就沒往來，死後也不想給遺產！專家教如何應對民法繼承的「兄弟姊妹特留分」

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

曹西平遺產案掀怒火！手足即便不理後事照拿3分之1…網痛批「特留分」是霸凌死者意志的惡法

黃珊珊籲修繼承法！「頂客族」遺產分給陌生手足合理嗎？法律與現實脫節引熱議

相關新聞

頂客族悲歌！老公死了 超狠小叔分走2千萬房產還這樣做

沒生小孩，老公走了，小叔出面分遺產，讓很多人覺得不可思議，但還有更狠的，小叔不僅要分房產，還惡形惡狀，要太太負責繳稅金，...

黨政軍條款解套 露曙光

近期立法院朝野協商，為衛廣法有關投資限制（俗稱黨政軍條款）「解套」露曙光。台灣有線寬頻產業協會（CBIT）理事長暨凱擘董座王鴻紳表示，業界盼黨政軍條款放寬至間接持股上限2%，讓頻道及有線電視系統等業者都解套。

變更保單要保人 留意稅事

財政部高雄國稅局表示，實務上常見民眾以自己為保險要保人，子女為被保險人及受益人購買保單，等子女成年後，將要保人變更為子女...

公益團體報稅 避開三地雷

財政部台北國稅局表示，教育、文化、公益、慈善機關團體應依規定辦理所得稅申報，常見三大地雷，包含收入列報錯誤、未委託會計師...

購置無權狀屋 要繳契稅

台中市地方稅務局表示，民眾購買未辦保存登記（無建物所有權狀）房屋，因不必向地政機關辦理產權登記，許多民眾誤以為免繳契稅，...

信託受託人 月底須申報

財政部中區國稅局提醒，信託受託人無論有無信託收入，每年元月底前都應辦理信託申報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。