頂客族悲歌！老公死了 超狠小叔分走2千萬房產還這樣做

沒生小孩，老公走了，小叔出面分遺產，讓很多人覺得不可思議，但還有更狠的，小叔不僅要分房產，還惡形惡狀，要太太負責繳稅金，讓地政士大呼「兄弟姐妹間的繼承權、應繼分及特留分，一個都不該有」。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，此一案例，丈夫在去年10月底過世，因為沒有小孩，丈夫的爸媽又都已死亡，因此依現行法令，丈夫的遺產，必須由配偶和二位在世的弟弟共同繼承。

二位弟弟平白可分到哥哥遺產，應該要對大嫂客客氣氣，但實際卻不然。

在協議分割遺產時，二位小叔寸步不讓，不僅分走了一間近二千萬的房屋，而且要大嫂自己想辦法繳清遺產稅，規費，代書費，才願意在遺產分割協議書中簽名及蓋章。

鄭文在說，過程中，太太心裡充滿委屈，但又不想曠日廢時打官司，只好一切吞下來，讓遺產繼承順利完成。

事隔一個多月，地價稅開徵，先生名下的房子地價總稅額約12萬元，按照遺產及贈與稅法第17條第1項第8款規定，往生先生的應納稅捐，應自遺產總額中扣除，免徵遺產稅，換算約可以退還遺產稅約1萬元。

地政士告訴太太這件事，但太太一口拒絕辦理，原因無它，如果辦理退稅，就得要連絡2位小叔，以配合領取遺產稅退稅，她再也不想看到兩位小叔的嘴臉，因此寧可不辦理退稅。

鄭文在說，兄弟姐妹是否應該有繼承權，應繼分及特留分，近來討論不少，這個案例讓人覺得，對於一起胼手胝足的夫妻而言，一個都不該有，應該由配偶單獨取得繼承權，才符合社會的真實面。而在修法之前，頂客族也應做好規畫，以免讓配偶陷入困境。