黨政軍條款解套 露曙光

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導

近期立法院朝野協商，為衛廣法有關投資限制（俗稱黨政軍條款）「解套」露曙光。台灣有線寬頻產業協會（CBIT）理事長暨凱擘董座王鴻紳表示，業界盼黨政軍條款放寬至直間接持股上限2%，讓頻道及有線電視系統等業者都解套。

業界分析，黨政軍解套可望引進資金活水，更開啟無限可能，例如凱擘與台灣大（3045）合併，中嘉、TBC甚至頻道業者邁向上市櫃。

立法院朝野黨團協商結論，通過衛廣法第五條黨政軍條款（政府、政黨等）不得直接、間接投資衛星廣播電視（頻道），從一股都不能有，放寬至直、間接1%。

業界呼籲，盼黨政軍條款直、間接持股放寬至2%，衛廣法修法通過後，下一步期待有廣法第64條可望一併放寬，讓頻道及有線電視系統全部解套。

業界分析，掙脫黨政軍條款，對頻道產業、有線電視系統營運商意義重大，過往黨政軍持股不僅一股都不能有，且追溯無限的上層股東，從DNA都不能有，「卡住」不少投資案，中華電信、台灣大，甚至台塑集團投資案都曾受阻。

政府四大基金投資上市櫃公司為常態，黨政軍條款等同限制所有上市櫃公司都不能投資頻道及有線電視系統。十多年前中華電信、台達電投資愛爾達電視，被迫撤股；台灣大原本規劃併購凱擘，也因黨政軍條款，撤案改由富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興個人投資；台塑集團要收購八大電視，也因黨政軍條款受挫；「被投資」的頻道（緯來、momo親子）及系統業者（台灣大旗下觀天下）被NCC開罰。

王鴻紳認為，台灣有線電視及頻道產業不乏好公司及上市櫃公司（台數科、大豐電）穩定獲利配息，卻因為黨政軍條款，讓許多有意投資的上市櫃公司望之卻步，放寬直、間接持股2%，可望引進產業資金活水，加速產業轉型。至於凱擘是否規劃上市櫃或者併入台灣大，王鴻紳表示，需視大股東規劃。

業界分析，黨政軍條款解套後，台灣大可望併購凱擘，台灣最大有線電視系統商中嘉也可望推動上市之路。

有線電視 台灣大

相關新聞

黨政軍條款解套 露曙光

近期立法院朝野協商，為衛廣法有關投資限制（俗稱黨政軍條款）「解套」露曙光。台灣有線寬頻產業協會（CBIT）理事長暨凱擘董...

變更保單要保人 留意稅事

財政部高雄國稅局表示，實務上常見民眾以自己為保險要保人，子女為被保險人及受益人購買保單，等子女成年後，將要保人變更為子女...

公益團體報稅 避開三地雷

財政部台北國稅局表示，教育、文化、公益、慈善機關團體應依規定辦理所得稅申報，常見三大地雷，包含收入列報錯誤、未委託會計師...

購置無權狀屋 要繳契稅

台中市地方稅務局表示，民眾購買未辦保存登記（無建物所有權狀）房屋，因不必向地政機關辦理產權登記，許多民眾誤以為免繳契稅，...

信託受託人 月底須申報

財政部中區國稅局提醒，信託受託人無論有無信託收入，每年元月底前都應辦理信託申報。

65歲勞工延後退休 有保障

勞動部昨（14）日發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，若勞工履行原有勞動契約並延後退休年齡，新舊制勞...

