購置無權狀屋 要繳契稅
台中市地方稅務局表示，民眾購買未辦保存登記（無建物所有權狀）房屋，因不必向地政機關辦理產權登記，許多民眾誤以為免繳契稅，稅務局提醒，這類案件免不了契稅，民眾務必要報繳契稅後，才能完成變更房屋納稅義務人。
台中稅務局舉例，轄區內王先生（化名）前年購買一棟房屋，但去年申請財產清單卻沒有這棟建物，一度以為自己遇到詐騙，後續向國稅局求助後才發現，原來他購買的是未辦保存登記房屋，因未申報契稅，導致房屋納稅義務人至今還是原所有人。
稅務局表示，依契稅條例規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權，均應申報繳納契稅，且應於契約成立日起30日內，填妥契稅申報書表，檢附公定格式契約書及有關文件，由雙方當事人共同向房屋所在地稽徵機關申報繳納契稅後，才能變更房屋納稅義務人名義。
