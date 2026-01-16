公益團體報稅 避開三地雷

財政部台北國稅局表示，教育、文化、公益、慈善機關團體應依規定辦理所得稅申報，常見三大地雷，包含收入列報錯誤、未委託會計師查核簽證、支出比率計算失誤，提醒機關團體應詳加檢視申報內容，以免違反規定。

台北國稅局強調，符合《所得稅法》規定的教育、文化、公益、慈善機關或團體，應依規定辦理結算申報，並依免稅適用標準與相關法令規定徵免所得稅。

機關團體收入若屬銷售貨物或勞務收入，原則上應依法課徵所得稅；而銷售貨物勞務「以外」收入，主要以捐款為大宗，若用於創設目的支出達到收入六成以上，則這部分收入可適用免稅。

國稅局提醒，整理近年各機關團體在結算申報所得稅時，常出現三大錯誤或疏漏。首先，收入性質應正確列報，舉例來說，機關團體取得政府補助款時，應依照補助款性質，判斷是否屬「銷售貨物或勞務」收入。

政府提供機關團體各項補助款，機關團體若須相對提供勞務或服務，即屬「銷售貨物或勞務」收入；反之，無須相對提供勞務或服務者，就不是「銷售貨物或勞務」收入。

其次，機關團體財產總額或當年度收入總額達1億元以上，本身所得及其附屬作業組織所得免納所得稅者，除應符合免稅適用標準規定，依規定，應委託經財政部核准為稅務代理人的會計師查核簽證申報，過去也曾有機關團體未依規定委託會計師。

最後，機關團體以往年度因支出比率未達60%且結餘款超過50萬元，應依免稅適用標準規定，編列使用計畫並報經主管機關查明同意，留供以後年度使用；這種情況下，在計算支出比率時，不能將以往年度結餘款動支金額，列為使用年度的支出，以免錯誤計算支出比率，連帶影響免稅適用標準認定。