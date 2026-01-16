變更保單要保人 留意稅事

財政部高雄國稅局表示，實務上常見民眾以自己為保險要保人，子女為被保險人及受益人購買保單，等子女成年後，將要保人變更為子女，稅局提醒，應留意贈與稅、遺產稅規定。

依規定，若無償變更保單要保人，應申報贈與稅；若父母在變更要保人為子女後兩年內去世，繼承人應將保單價值併入被繼承人遺產總額，申報遺產稅。

不管是為提前規劃資產移轉，或替子女規劃財務，不少父母會趁子女年幼時，以自己作為保單要保人、子女為被保險人及受益人購買保單，待子女成年後再變更保單要保人。國稅局指出，《遺產及贈與稅法》規定，將自己財產無償給予他人，經他人同意接受，即構成贈與行為，而變更保單要保人屬於「權利價值移轉」，依法應申報及課徵贈與稅。

遺贈稅法也規定，被繼承人死亡前兩年內，將財產贈與民法規定的各順位繼承人、各順位繼承人配偶的財產，視為遺產，應併入遺產總額，課徵遺產稅。

因此，若被繼承人在死亡前兩年內，如變更保單要保人為配偶、子女、父母、兄弟姊妹、祖父母及各該親屬配偶，應將被繼承人死亡日的保單價值，併入被繼承人遺產總額課徵遺產稅。

曾先生（化名）以本人為要保人，並以兒子曾小弟及女兒曾小妹為被保險人及受益人，分別向保險公司購買兩張相同保單，兒女成年時，兩張保單的要保人分別變更為曾小弟及曾小妹，變更日保單價值合計400萬元。

曾先生應在要保人變更日後30日內，申報及繳納贈與稅；若曾先生在要保人變更日後兩年內死亡，繼承人曾小弟與曾小妹也應依照曾先生死亡日的保單價值，併入遺產總額課稅。

國稅局表示，贈與稅免稅額是每一位贈與人以每一年做計算，自2022年起發生的贈與案件，贈與免稅額為244萬元。以前述曾先生案例，若同一年內變更兩張保單要保人，因保單價值合計400萬元，就會超出贈與免稅額。