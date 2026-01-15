台鐵北車商場啟動招商 投資規模、營運權利金級距等細節曝光

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

全台最大交通樞紐「台北車站」將迎來全新風貌，國營台灣鐵路股份有限公司於15日正式公告「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」招商計畫 。此案新合約規劃為「15＋8年優先議約權」，包含2年8個月的增改修建期，預計吸引民間投資金額不低於7.65億元，旨在將北車打造為兼具AI智慧與國際觀光的城市地標 。

台北車站位處市民大道與忠孝西路交通樞紐，具備高鐵、台鐵、雙線捷運、機捷及國道客運「五鐵共構」優勢 。台鐵表示，目前北車每日流動人次超過60萬，且隨著周邊「西區門戶計畫」如臺北雙星、E1/E2公辦都更等重大案件陸續推進，預計未來將再引進逾3.5萬名就業人口 。

本次招商計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」為8大發展主軸。除延續現有的美食與伴手禮優勢外，更強調結合多語指標與國際化服務體驗，並納入永續發展（SDGs）與藝文共享空間，轉化北車為具國際視野的公共場景 。

此次的招商條件指出，本案計畫範圍涵蓋北車站大樓2樓、1樓及地下1樓，總樓地板面積約4,325坪 。投資者需支付，開發權利金：6,000萬元；固定權利金： 每年不低於1.2億元 ；營運權利金：採級距計收，35 億元（含）以下5.15% 、逾 35 億至 40 億元5.3% 、逾 40 億至 45 億元：5.0% 、逾 45 億至 50 億元：4.5% 、逾 50 億元：4.0% 。

台鐵公司表示，該場域自94年起由微風場站開發營運，契約將於今（2026）年7月24日屆期。為確保旅客服務品質，台鐵規劃自2026年7月25日起採「分期分區」增改修建，確保新舊契約交接期間營運不中斷 。台鐵公司表示，此案新合約規劃為「15＋8年優先議約權」，藉由拉長經營年期，吸引業者投入更大規模資本支出，全面升級商場硬體與經營策略。

本案截止收件時間為115年3月20日下午5時。為協助投資人評估，台鐵公司預計於1月20日舉辦招商說明會，詳情可至官網或財政部促參司網站查詢。

台鐵 台北車站

相關新聞

65歲勞工延後退休 有保障

勞動部昨（14）日發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，若勞工履行原有勞動契約並延後退休年齡，新舊制勞...

外資適用優稅 2月底前申請

財政部台北國稅局表示，外資投資台灣境內股、債取得股利、利息所得，可預先申請適用所得稅協定，被投資公司給付時就可以直接依照...

健保部分負擔 要報醫院收入

財政部南區國稅局提醒，全民健保特約醫療院所負責人辦理綜所稅結算申報時，應將民眾就醫繳納的健保部分負擔併入健保收入，正確申...

土地分割價值變動 要課稅

雲林縣稅務局提醒，共有土地分割，分割後土地如與原持分比例「價值不等」，代表具有所有權移轉性質，需課徵土增稅。

外送費要漲了？專法三讀通過 律師：平台負擔職災險、運費恐面臨微幅調整

外送已經是大家的日常，但外送員卻長期在高風險、低保障的環境中奔波。《外送平台管理專法》三讀通過後，台灣正式從「零保障」邁向「基本保障」，也讓兩岸外送制度的差距更清楚浮現。

房地稅收首見衰退！ 這區「直接腰斬」屋主不再狂賺

房市慘，房地合一稅收也大減，住商機構統計財政部資料指出，2025年全台個人房地合一稅與去年相比大減26%，為上路以來首見...

