土地分割價值變動 要課稅

雲林縣稅務局提醒，共有土地分割，分割後土地如與原持分比例「價值不等」，代表具有所有權移轉性質，需課徵土增稅。

雲林縣稅務局說明，共有土地分割，不論是法院判決分割、和解或當事人自行協議分割，按照原有持分比例計算所得之價值分割者，也就是「維持」，依法免徵土增稅，也不需要申報土增稅。

基於租稅公平原則，土增稅徵收對象是土地自然漲價的獲利者。稅務局指出，分割後取得土地，如與原持分比例所算得的價值不等，其屬有補償對價者，視同買賣移轉，應向取得土地價值減少者（即出售者），就其減少價值部分課徵土增稅；如屬無補償對價者，視同贈與移轉，應向取得土地價值增多者即受贈者，就其增加價值部分課徵土增稅。

也就是，價值相等者，免徵土增稅；但價值不等者，視其是否有補償，而決定土增稅的納稅義務人。

另外，為節省稽徵成本，雲林縣稅務局提醒，分割後各所有權人個別取得共有物分割價值增減均在1平方公尺之公告現值以下者（以參與分割的土地中公告現值最低者為準），也不必申報土增稅，即可洽地政機關申請登記。