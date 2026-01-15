聽新聞
0:00 / 0:00

土地分割價值變動 要課稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

雲林縣稅務局提醒，共有土地分割，分割後土地如與原持分比例「價值不等」，代表具有所有權移轉性質，需課徵土增稅

雲林縣稅務局說明，共有土地分割，不論是法院判決分割、和解或當事人自行協議分割，按照原有持分比例計算所得之價值分割者，也就是「維持」，依法免徵土增稅，也不需要申報土增稅。

基於租稅公平原則，土增稅徵收對象是土地自然漲價的獲利者。稅務局指出，分割後取得土地，如與原持分比例所算得的價值不等，其屬有補償對價者，視同買賣移轉，應向取得土地價值減少者（即出售者），就其減少價值部分課徵土增稅；如屬無補償對價者，視同贈與移轉，應向取得土地價值增多者即受贈者，就其增加價值部分課徵土增稅。

也就是，價值相等者，免徵土增稅；但價值不等者，視其是否有補償，而決定土增稅的納稅義務人。

另外，為節省稽徵成本，雲林縣稅務局提醒，分割後各所有權人個別取得共有物分割價值增減均在1平方公尺之公告現值以下者（以參與分割的土地中公告現值最低者為準），也不必申報土增稅，即可洽地政機關申請登記。

土增稅 雲林 漲價

延伸閱讀

台鹽綠能弊案今開庭 前獨董：擔心台綠拖累台鹽本業

賴總統社宅政見縮水！大砍9萬戶 王婉諭批：非沒地沒錢是資源選擇題

震驚！新竹樹林頭夜市2月起停業 市府評估新址設夜市

比照台北市 雲林加碼補助健檢最高1520元

相關新聞

65歲勞工延後退休 有保障

勞動部昨（14）日發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，若勞工履行原有勞動契約並延後退休年齡，新舊制勞...

外資適用優稅 2月底前申請

財政部台北國稅局表示，外資投資台灣境內股、債取得股利、利息所得，可預先申請適用所得稅協定，被投資公司給付時就可以直接依照...

健保部分負擔 要報醫院收入

財政部南區國稅局提醒，全民健保特約醫療院所負責人辦理綜所稅結算申報時，應將民眾就醫繳納的健保部分負擔併入健保收入，正確申...

土地分割價值變動 要課稅

雲林縣稅務局提醒，共有土地分割，分割後土地如與原持分比例「價值不等」，代表具有所有權移轉性質，需課徵土增稅。

外送費要漲了？專法三讀通過 律師：平台負擔職災險、運費恐面臨微幅調整

外送已經是大家的日常，但外送員卻長期在高風險、低保障的環境中奔波。《外送平台管理專法》三讀通過後，台灣正式從「零保障」邁向「基本保障」，也讓兩岸外送制度的差距更清楚浮現。

房地稅收首見衰退！ 這區「直接腰斬」屋主不再狂賺

房市慘，房地合一稅收也大減，住商機構統計財政部資料指出，2025年全台個人房地合一稅與去年相比大減26%，為上路以來首見...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。