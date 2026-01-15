聽新聞
健保部分負擔 要報醫院收入

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局提醒，全民健保特約醫療院所負責人辦理綜所稅結算申報時，應將民眾就醫繳納的健保部分負擔併入健保收入，正確申報個人綜所稅執行業務所得。

依規定，健保特約醫療院所應申報包括全民健康保險收入（含部分負擔）、掛號費收入與非屬健保收入。

國稅局舉例，陳先生（化名）為健保特約診所負責人，健保署開立2023年扣繳憑單給該診所，金額242萬元，但陳先生未將就醫民眾收取健保部分負擔金額26萬元申報計入健保收入，在申報當年度綜所稅時，構成短漏報執行業務所得，經國稅局查獲，除補徵稅額外，也依照所漏稅額裁處罰鍰。

綜所稅 國稅局

