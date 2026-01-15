外資適用優稅 2月底前申請

財政部台北國稅局表示，外資投資台灣境內股、債取得股利、利息所得，可預先申請適用所得稅協定，被投資公司給付時就可以直接依照優惠稅率扣繳，外資可在2月底前申請，讓國稅局可在3月底前核發核准函。

預先申請適用優惠扣繳率的好處是，可避免事後申請，又要辦理退稅，造成不便，另也可避免資金積壓。

另外近三年內已取得核准函的申請案件，考量先前已經審查核准在案，且有持續在台投資意願，經受理國稅局檢視FINI居住者證明、授權書及受益所有人自我聲明等資料後，如無重大異常，可延長核准適用年限，最長為24個月。

根據財政部資料，台灣目前簽署生效的全面性所得稅協定共35個，包含日本、南韓、英國、德國、荷蘭、澳大利亞等，股利、利息扣繳率多為10％或15％。

台北國稅局表示，外國機構投資人（FINI）在股利發放前，若及時取得預先核准適用所得稅協定關於股利或利息上限稅率的同意函，可讓整體程序更為簡便。

國稅局指出，為提升外資申請預先核准適用所得稅協定上限稅率的審核效率，財政部在2019年曾發布解釋函，屬基金及信託型態的外資，該基金或信託依適用租稅協定規定為他方締約國居住者，可提出該基金或信託為案關所得受益所有人的自我聲明來證明，免依查核準則檢具規定文件。

為有利外資在股利發放前，能及時取得預先核准適用所得稅協定關於股利或利息上限稅率的函件，被投資公司給付股利時即可依上限稅率扣繳，國稅局提醒，外資配合在當年度2月底前遞送申請文件，國稅局才能提早在同年3月31日前核發核准函。