65歲勞工延後退休 有保障

勞動部昨（14）日發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，若勞工履行原有勞動契約並延後退休年齡，新舊制勞退、勞保權益不變；年滿65歲退休後再受雇，參與新制勞退、未領取勞工保險老年給付，皆可繼續參加新制勞退、勞保。

勞基法已於2024年7月31日修正，明定勞雇雙方可協商延後退休年齡。根據此次指引，雇主雇用高齡勞工過程中，勞工須注意勞工退休金、勞保、災保，雇主部分則可申請「繼續僱用高齡者補助計畫」及「推動職務再設計服務計畫」等協助措施。

勞工退休金方面，指引規範，勞工適用的退休金制度，可分為「繼續履行原有勞動契約並延後退休年齡」或「勞工年滿65歲退休後再僱用」兩種。

首先，如勞雇雙方約定，繼續履行原有勞動契約並延後退休年齡，因契約未中斷，勞工適用的退休金制度不變，應繼續適用。

也就是說，勞工適用勞退舊制者，雇主應依勞基法第56條及勞工退休金條例第13條規定，繼續按月提撥勞工退休準備金；適用勞退新制者，雇主應依勞工退休金條例第14條規定，繼續按月提繳勞工退休金。

其次，若勞工年滿65歲退休後再雇用，勞工如在勞退新制施行後受雇，且符合本國籍勞工、外籍或陸港澳地區配偶、經許可永久居留之外國人、或攬才專法規定應適用勞工退休金條例規定者，即可適用。

勞保方面，勞工年逾65歲繼續工作，未領取勞保老年給付，依勞保條例第9條第4款及同條例施行細則第21條規定，可自願繼續參加勞工保險，雇主不得拒絕。

勞工職業災害保險方面，受雇於依法已辦理登記事業單位的勞工，無論是否已領取勞保老年給付，雇主均應依勞工職業災害保險及保護法第6條規定，為其辦理參加勞工職業災害保險。

勞動部指出，若雇主繼續雇用高齡勞工，之後想終止勞動契約，仍應符合勞基法相關規定，並依法預告及給付資遣費或退休金。至於個別勞動契約終止事由，仍應依個案情形而定。