打炒房有效！2025年全國個人房地合一稅年減26.8% 終止連七年飆漲

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構據財政部資料，2025年全國個人房地合一稅與去年相比大跌26.8%，終止該法上路以來，連七年飆漲紀錄；各縣市來看，僅新北市、連江縣正成長，其餘20縣市與去年相比全數下滑。住商機構／提供
住商機構據財政部資料，2025年全國個人房地合一稅與去年相比大跌26.8%，終止該法上路以來，連七年飆漲紀錄；各縣市來看，僅新北市、連江縣正成長，其餘20縣市與去年相比全數下滑。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，房地合一稅過去以房價基期較低的中南部縣市，漲勢最凌厲，如近年台中市房價漲勢有目共睹，個人房地合一稅收曾於2017~2023年蟬聯多年冠軍，直至2024年才以些微差距無緣稅收王寶座；不過，2025年吹起房市「霸王級寒流」，全國買氣縮減嚴重，買方追價能力受限，且投資買盤散去，令漲多區域出現價格回吐。

根據統計，2025年全國個人房地合一稅收共達523.82億元，年減26.8%，為該稅以來首度出現負成長；其中，2025年房地合一「稅收王」寶座，由新北市蟬聯，該市去年個人房地合一稅收共達147.24億元，與去年相比漲幅達6.8%，為全國唯二仍有正成長的縣市。

至於其餘五都，房地合一稅收皆大減三成左右，而過去曾數度蟬聯稅收王的台中市表現略顯遜色，年收87.9億元的個人房地合一稅，雖仍排名全國亞軍，惟年跌35%為六都跌幅最高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，2025年全國個人房地合一稅收大減，反映央行重拳打房，確實達到抑制房價效果，市場也回歸自住與長期置產需求，不過可觀察到北部都會區如新北市，在逆風中仍相對具成長量能，也意味著房市盤整修正期間，房價回歸基本供需、不再是齊漲格局，其中地段仍是購屋族進場前應審慎評估的要點。

