房地稅收首見衰退！ 這區「直接腰斬」屋主不再狂賺

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

房市慘，房地合一稅收也大減，住商機構統計財政部資料指出，2025年全台個人房地合一稅與去年相比大減26%，為上路以來首見衰退。

觀察各縣市，僅新北、連江縣正成長，其餘縣市與去年相比全數下滑。其中，有科技新貴加持的新竹縣市，去年個人房地合一稅收腰斬，減幅分別達56.4%與49%，新竹縣減幅更位居全台冠軍。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，新竹房價近年狂漲，在基期過高、投資族群出手謹慎雙重影響下，過往為「房市明燈」的科技園區議題縣市，房市交易熱度也出現明顯退燒。

根據住商統計，全台2025年個人房地合一稅收共523億元，年減26.8%、191億元，為該稅上路以來首度出現負成長。「稅收王」由新北市蟬聯，個人房地合一稅收共達147.24億元，較去年增加6.8%。

其餘五都，房地合一稅收皆大減3成左右，過去曾數度登上「稅收王」的台中市，去年個人房地合一稅收87.9億元，雖仍排名全台亞軍，不過年跌35%為六都中跌幅最高。

賴志昶指出，過去房地合一稅收以房價基期較低的中南部縣市，表現較亮麗，如台中市近年房價大漲，房地合一稅收曾於2017~2023年蟬聯多年冠軍。

但2025年房市吹起霸王級寒流，投資買盤散去，漲多區域出現價格回吐，稅收也因此減少。新北市因有不少重劃區，早期入手價格親民，待區域機能發展成熟，轉手自然有增值空間，因此房市雖不佳，稅收仍持續成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，2025年全台個人房地合一稅收大減，反映央行重拳打房，確實達到抑制房價效果，市場也回歸自住與長期置產需求。

不過可觀察到北部都會區如新北市，在逆風中仍相對具成長量能，也意味著房市盤整修正期間，房價走向回歸基本供需，其中地段優勢，仍是購屋族進場前應審慎評估的要點。

全台個人房地合一稅統計。表／住商機構提供
全台個人房地合一稅統計。表／住商機構提供

