去年稅收短徵505億 5年首見

財政部昨天公布去年稅收統計，受到美國對等關稅、中央銀行實施選擇性信用管制措施影響，房市及車市表現疲弱，營業稅和不動產相關稅收出現短徵，全年稅收三兆七五一五億元，年減百分之○點三，占全年預算數百分之九十八點七，較預算短少五○五億元，出現近五年來首次稅收短徵。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，即使加上今年一月一日至十五日預算整理期入帳的稅款，參考並加計近三年整理期高、低標，去年稅收實徵金額仍將低於預算數，預估短少金額介於一九○億至二六○億元，其中中央政府減少三百億至三四○億元間，確切數據將於二月出爐。

財政部表示，去年稅收以證交稅與遺產稅優於預期，兩稅目分別超徵二三四億元、一九一億元；至於短徵的有土增稅、貨物稅、特銷稅、營業稅、關稅、菸酒稅和營所稅，其中營業稅、貨物稅、土增稅是因為美國對等關稅與央行不動產信用管制等影響，導致車市與房市表現疲弱。

不動產相關稅目方面，受央行打炒房措施衝擊，去年房市交易清淡，土增稅、契稅和房地合一稅都呈現衰退，年減幅分別為百分之廿三點五、十七點一、廿六點八，其中個人房地合一稅為實施房地合一稅以來首見下滑，減少較多的是台中、高雄及桃園市，六都唯一增加的是新北市。

劉訓蓉指出，去年全國稅收中，以營業稅減少二六七億元、土地增值稅減少二○九億元、貨物稅減少一八八億元較多，至於綜合所得稅則增加三八七億元、營所稅增加二一八億元。

證交稅方面，拜股市交易熱絡之賜，去年十二月稅收三一一億元，創歷年同月新高，連續四個月超越三百億元；累計全年證交稅收二九二八億元，創歷年新高，主因是去年八月以後，隨著半導體關稅豁免與聯準會降息的正面消息激勵台股的交易動能。