去年稅收終止連四年超徵 證交稅2,928億創高

財政部昨（13）日公布去年總稅收3兆7,515億元，年減0.3％，較預算數短少（短徵）505億元，若以往年經驗加計遞延入帳稅收後，短徵數約190億至260億元，確定終止連四年超徵。

財政部表示，去年證交稅與遺產稅優於預期，分別超出預算數234億元、191億元；短徵較多的包括營所稅、營業稅、貨物稅以及土增稅，分別減少了362億元、288億元、270億元與177億元。

其中營業稅、貨物稅、土增稅，主要是因美國對等關稅衝擊、央行不動產信用管制等影響，讓車市與房市都比較疲弱。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，初步統計2025年短徵505億元，部分稅款仍在整理期，會延至元月才入帳，參考近三年情況，納入整理期稅收後，估全國短徵數約190億至260億元，中央政府部分為減少300億元至340億元間，確切數據2月才會出爐。

財政部統計，去年12月稅收創單月新高者為娛樂稅；創歷年同月新高者為證交稅、期交稅、地價稅及娛樂稅；全年新高則包括營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅以及營利事業房地合一稅，共九項創新高。

去年12月總稅收1,702億元，年減10.7％，以營業稅減少197億元、貨物稅減少43億元及綜所稅減少31億元較多；全年稅收則以營業稅減少267億元、土增稅減少209億元及貨物稅減少188億元較多，但綜所稅增加387億元以及營所稅增加218億元。

證交稅12月實徵311億元，創歷年同月新高，已連四月超越300億元水準，年增32.7％，連五月正成長，但月減5.6％，累計全年證交稅達2,928億元，創歷年新高，年增幅為1.6％，主因去年8月以後，隨半導體關稅豁免與聯準會降息正面消息激勵台股。

財政部表示，去年12月上市櫃股票日均成交值5,763億元，年增36％。雖然12月日均成交值不及9月到11月所創下6,000億元水準，但仍是去年第四高；去年全年日均成交值是4,894億元，創歷年新高，年增2.5％。

去年表現較差的稅目包含營業稅、土增稅、貨物稅。營業稅全年實徵5,970億元，年減4.3％，不過主要是因出口暢旺，適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加；貨物稅全年實徵1,425億元，年減11.6％，又以車輛類減少最多，主要是受到美國對等關稅等變數影響；同樣特銷稅（奢侈稅）去年入帳55億元，年減17.1％，亦呈雙位數年減。