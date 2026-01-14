房地合一稅 首見負成長

財政部昨（13）日公布最新稅收統計，去年12月房地相關稅目仍續呈雙位數負成長，累計全年房地稅目的走勢大致相同，土增稅、個人房地合一稅分別年減23.5％與26.8％，契稅減幅為17.1％，值得注意的是，這是2016年實施房地合一稅以來首次呈現負成長。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，年底通常是購屋旺季，加上央行去年12月18日決議房貸總量管控回歸銀行自主管理，及新建案完工年底前交屋潮等影響，去年12月房地相關稅目減幅大多較上月改善，若與11月比較，都呈雙位數正成長，月增幅落在13.1％到19.5％間。

土增稅去年12月實徵淨額59億元、年減16.6％，為連十月雙位數負成長，月增13.1％。觀察六都，以台中市減少最多，台北市與台南市則出現年增。累計全年683億元，是2010年以來的新低，減幅為23.5％，大部分縣市都呈現減少，以新北、台北及台中市減少較多。

契稅去年12月實徵淨額16億元，年減9.7％，連十月負成長，但月增17.6％。各縣市有增有減，從六都來看，台北、台中及桃園呈現減少，新北、台南及高雄則是年增。累計全年160億元，年減17.1％，多數縣市都呈現減少，以新北、高雄及台南市減少較多。

個人房地合一稅去年12月實徵淨額50億元，年減49.3％，連九月雙位數負成長。12月減幅較大，主因為部分稅款尚未入帳，若加計1月1日到15日整理期稅款後，預估減幅會再下修。